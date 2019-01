Sloop woning in de Zwaardstraat

Met groot materieel werd deze week een sloopklus uitgevoerd in de Zwaardstraat. De woning naast het hoekhuis van Evert Koning ging in enkele dagen tijd tegen de vlakte.

Woensdag was er geen doorgaand verkeer mogelijk in deze straat, want naast een graafmachine stonden er grote containers waarin de sloopmaterialen meteen gescheiden afgevoerd werden. Die dag stond er om de hoek in de Giekstraat ook een grote hijskraan, zodat het in dit deel van de Oude Kom wel een bouwput leek. Op de vrijgekomen plaats zal een nieuwe woning worden gebouwd.