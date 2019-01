Smerig water onder de vloer in de Jozef

In het Jozef-verenigingsgebouw hing al enkele weken een soms penetrante geur. Waar dit vandaan kwam, was een raadsel. Verschillende keren waren Johan Bond (Boet) en zijn medewerkers op zoektocht gegaan, maar de oorzaak werd maar niet gevonden. Donderdag werd het euvel dan toch ontdekt.

Onder de vloer was een afvoerbuis gescheurd en daardoor is er een grote hoeveelheid smerig vloerwater onder de vloer terecht gekomen. Dit vormde een dikke drab waar ook schimmel op werd aangetroffen. Om het smerige water af te voeren, moest een hierin gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld worden. Vrijdagmorgen stond een grote zuigwagen van Beets Groep zuig- en blaastechniek op het parkeerterrein van de Jozef. Een paar duizend liter drab en zwaar stinkend water werd onder de vloer vandaan gezogen in de grote tank van de zuigwagen. Het opruimwerk nam nog geruime tijd in beslag.