Smit&Smit Advocaten toernooi bij St. Mauritius

Afgelopen zondag hebben de dames van het toestelturnen en recreatie plus laten zien wat ze in huis hebben. Er waren maar liefst 62 deelneemsters die op de toestellen; vloer, sprong, brug en balk de oefeningen hebben laten zien waar ze de afgelopen tijd hard voor hebben geoefend.

Er kwamen in totaal 8 groepen in actie die verdeeld waren per leeftijdscategorie. Alle turnsters hebben enorm hun best gedaan en mogen zeker trots zijn op de prestaties. Toch kunnen er natuurlijk maar een paar de beste zijn, hier is dan ook hard voor gestreden. Zij hebben een mooie medaille in ontvangst mogen nemen. Iedereen heeft uiteindelijk een mooi diploma mee naar huis gekregen.