Soorten plafondventilatoren

Het lijkt iedere zomer warmer te worden in ons land. Dit is het gevolg van de opwarming van de aarde. Hierdoor wordt het niet alleen buiten warmer, maar ook in huis. Dit is natuurlijk geen prettige ontwikkeling. Op zomerse dagen stijgt het kwik in jouw woning binnen de kortste keren tot temperaturen van 20 graden of hoger wanneer het buiten warm is. Gelukkig zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden om de temperatuur in huis aangenamer te maken. Je kunt bijvoorbeeld een airco aanschaffen. Nadeel van dit apparaat is dat het betrekkelijk duur is. Wil je een goedkopere optie? Dan is een plafondventilator misschien wat voor jou. Hieronder zetten we de verschillende soorten plafondventilatoren op een rijtje.

1. Plafondventilator met lamp

Zoek je naar een manier om meer koele lucht in bijvoorbeeld jouw slaapkamer te krijgen? Dan kun je een staande ventilator aanschaffen. Nadeel hiervan is dat je deze ergens neer moet zetten. Indien je een kleine slaapkamer hebt, is dit natuurlijk niet prettig. Er is dan immers al weinig ruimte en deze ruimte wordt alleen nog maar kleiner met een staande ventilator. In dat geval biedt een plafondventilator mogelijk uitkomst.

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt deze ventilator aan het plafond bevestigd. Hierdoor heb je er zelf geen last van. De ventilator is standaard voorzien van een aantal bladen. Ook hangt er nagenoeg altijd een koordje aan de plafondventilator. Met dit koordje bedien je de ventilator. Je schakelt hem hiermee in en wisselt ermee van stand. Ook schakel je de plafondventilator uit door aan het koord te trekken.

Sommige plafondventilatoren zijn voorzien van twee koordjes. Het ene koord is bedoeld voor het ronddraaien van de ventilator en de andere voor de lamp. Een plafondventilator kan namelijk ook een lamp bevatten. Dit heeft als grote voordeel dat je niet ook nog eens een aparte lamp aan het plafond moet hangen in jouw slaapkamer. Een plafondventilator wordt vaak bevestigd op de plek van een plafondlamp. Met een plafondventilator sla je dus eigenlijk twee vliegen in één klap. Het wordt én koeler op jouw slaapkamer én er is altijd voldoende licht.

2. Plafondventilator zonder lamp

Niet iedereen is fan van een plafondventilator met lamp. Heb je bijvoorbeeld lampen aan de muur hangen in jouw slaapkamer? Dan is er waarschijnlijk al meer dan genoeg licht aanwezig wanneer je deze lampen inschakelt. De ventilator hoeft in dat geval niet over een lamp te beschikken. Gelukkig kun je tegenwoordig ook een plafondventilator zonder lamp kopen.

De werking van deze ventilator is grotendeels hetzelfde als een plafondventilator met lamp. Verschil is alleen dat er vaak slechts één koordje aan de ventilator hangt. Door aan het koordje te trekken, beginnen de bladen rond te draaien. Hierdoor wordt de lucht door jouw slaapkamer gecirculeerd. De snelheid waarmee dit gebeurt bepaal jezelf, want een plafondventilator zonder lamp heeft namelijk ook verschillende standen.

3. Plafondventilator voor een laag of hoog plafond

De hoogte van veel slaapkamers in Nederland verschilt. Zo zijn sommige ruimtes ontzettend laag, terwijl andere ruimtes juist weer heel erg hoog zijn. In een hoge ruimte haalt een plafondventilator natuurlijk minder uit. Althans, wel wanneer deze kort op het plafond hangt. Gelukkig kun je tegenwoordig plafondventilatoren kopen met een verlengstuk. Hierdoor is het mogelijk om de ventilator op grotere afstand van het plafond te hangen. Hierdoor heb je ook in hoge ruimtes profijt van een plafondventilator.

Gaat het om een lage ruimte? Dan kan een plafondventilator gevaarlijk zijn. Indien het een plafondventilator met verlengstuk betreft, loop je namelijk het risico dat deze tegen jouw hoofd knalt. Hierdoor denk je misschien dat het niet mogelijk is om een plafondventilator op te hangen in een ruimte met een laaf plafond. Dit is echter wel degelijk het geval. Er zijn namelijk speciale ventilatoren die kort op het plafond draaien. Ook voor een lage ruimte is er dus een geschikte plafondventilator te vinden.