Sop uit de Europaplein-fontein

Woensdagmiddag waren dotten sop waar te nemen bij de fontein op het Europaplein. Vermoedelijk is er door een ‘grapjas’ afwasmiddel op de spuitende fontein gespoten.

Dotten sop waaiden in het rond en kwamen tot voor de woningen op de Ventersgracht. Gelukkig stond de wind de juiste kant op, anders hadden de sopdotten op het terras van Romy’s Kitchen terecht gekomen. Het is onschuldig vermaak zullen we maar zeggen.