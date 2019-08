Spaander’s Lakeview Festival

Afgelopen zondag vanaf 13.00 uur vond het Spaander’s Lakeview Festival plaats. De opzet van deze danceparty was groter als in andere jaren, toen vond het plaats op het terras van art Hotel Spaander.

Nu was het parkeerterrein erbij betrokken, zodat er een groot omheind festivalterrein was. Er was op het terras een VIP-Deck gecreëerd en speciale zithoeken, waar het uitgaanspubliek onder de parasols kon plaatsnemen. Het Lakeview Festival wordt gezien als het startschot van de festiviteiten in de derde week van de bouwvak.

De muziek tijdens dit dance-festival werd verzorgd door Gregor Salto, DJ Jean, Butero, Mollo, Rick Sman en Sergei. Een groot podium was hiervoor opgebouwd. Het festivalterrein stroomde in de loop van de middag en avond steeds voller en voller. Tot 23.00 uur duurde dit spektakel.