Spectaculaire overwinning FC Volendam

,,De mensen zijn met een glimlach op het gezicht naar huis gegaan”, zei Wim Jonk na de spectaculaire 3-1 overwinning van FC Volendam op NEC, de ploeg waarop zij joeg in de periodestand. ,,Na een uitstekende eerste helft (2-0, red.), werd het te snel 2-1 en lieten we in de tweede helft de ruimtes soms te groot worden. Desondanks hadden we eerder de 3-1 kunnen maken, maar kreeg NEC ook nog twee goede kansen. Beide ploegen gingen vol voor een doelpunt. Voor de toeschouwers was het boeiend, maar als trainers is het – als je dan ziet dat de linies niet kort op elkaar blijven – dan een tijd lang ‘billenknijpen’.” Met nog twee duels te gaan is FC Volendam koploper in de tweede periode, met een punt meer dan het Cambuur van de wederom scorende Robert Mühren en twee meer dan NEC.

Door Eddy Veerman

In de voortreffelijke eerste helft legde de thuisclub de basis voor de zesde overwinning op rij. Volendam domineerde met goed positiespel en hoog druk zetten wanneer NEC wilde opbouwen. In de achttiende minuut bracht Derry John Murkin de bal vanaf links in, stond Kevin Visser op de juiste positie en raakte de bal goed genoeg om die te verlengen richting verste hoek.

NEC antwoordde met een schietkans, maar de kans van Visser aan de overkant – na een dieptebal van Alex Plat – was veel groter. De aanvoerder wachtte en raakte de bal deze keer niet goed. Op wat fortuinlijke wijze (Jonk: ,,Maar dat dwing je ook af door je spel”) werd het 2-0, toen Gijs Smal hard inschoot en Martijn Kaars de bal – met een doelpunt tot gevolg – onderweg gelukkig aanraakte. Zian Flemming kreeg daarna namens NEC nog een mogelijkheid, maar zijn schot was niet hard en Nordin Bakker stond goed.

De doelman moest meteen na rust wel capituleren, toen FC Volendam niet secuur verdedigde. NEC zou nog enkele malen gevaarlijk worden (Okita kopte naast), maar Bakker bleef overeind en werd twee keer uitstekend geholpen door de inglijdende Visser en Smal. Aan de overkant was de thuisclub misschien wel het dichtste bij een goal, maar raakte Murkin van dichtbij het zijnet. Het werd een slijtageslag, waarin Kaars nog op de doelman schoot, invaller Francesco Antonucci in prima positie naast schoot en Jari Vlak na een goede interceptie en individuele actie niet meer tot een schot kwam.

Wim Jonk had ondertussen de zeventienjarige Ibrahim El Kadiri binnen de lijnen gebracht. Een tengere, rappe en technisch vaardige speler, die hij meemaakte in de Ajax-opleiding en met wie hij tot afgelopen zomer nog individueel trainde op de velden van RKAV Volendam. El Kadiri was al gevaarlijk geweest toen hij in de laatste minuut van de extra tijd naar binnen sneed en uithaalde. De onderweg nog getoucheerde bal zeilde over de NEC-doelman heen, waarna het stadion van de FC ontplofte.