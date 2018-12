Speelgoed en schoolspullen onder de Kerst-Wensboom

Al vele jaren staat naast de preekstoel in de Mariakerk rond de Kersttijd de Kerst-Wensboom. Hier komen manden onder te staan en daarin kunnen de kerkgangers speelgoed en schoolspulletjes (zoals schriften, stiften, pennen, etc.) stoppen.

Deze spulletjes worden na de Kersttijd uitgedeeld aan kinderen die het minder hebben. Het is een mooie kerstactie, zodat ook aan hen wordt gedacht. Als u speelgoed of schoolspulletjes over heeft, leg ze onder de Kerst-Wensboom. Het eerste speelgoed was afgelopen weekend al onder de Kerst-Wensboom geplaatst.