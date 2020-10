Spektakel en doelpunten gegarandeerd bij FC Volendam

,,Hij lag op een prachtige plek en ik was enorm ‘eager’ om mijn eerste goal voor het team te maken”, zei de Brit Leon Maloney meteen na FC Volendam-FC Dordrecht. Hij smeekte Franco Antonucci of hij de vrije trap mocht nemen, maar de Belg ging er zelf achter staan en schoot in de muur. Maloney had even daarvoor de prachtige assist voor zijn rekening genomen voor de zevende Volendamse goal, een schitterende volley van invaller en debutant Dean James. Zo werd het 7-1, in een wedstrijd die – gezien de levensgrote kansen – ook in 10-4 had kunnen eindigen.

Door Eddy Veerman

,,Kun je het opbrengen om wéér zo scherp te zijn, met en zonder bal, in plaats van te denken dat het maar de nummer achttien van de ranglijst is”, zei trainer Wim Jonk vooraf. Zijn ploeg oogstte lof voor het uitstekende spel tegen Jong PSV (5-1) en Jong AZ (6-2), maar onderschatting kon wel eens op de loer liggen na twee inspanningen en uitstekende uitvoeringen in vier dagen tijd. ,,Thuis tegen Dordt speelden wij vorig seizoen onze slechtste wedstrijd. Als je in het eerste half uur weer zo speelt als maandagavond, dan kun je een ploeg als Dordrecht breken.”

De oefenmeester kreeg wat hij vroeg, want na acht minuten stond het al 2-0. Eerst liet Franco Antonucci de bal uit een afgeslagen corner via de binnenkant van de paal achter de Dordtse doelman ploffen en daarna scoorde Derry John Murkin na een prachtige voorbereidende actie van Boy Deul. Maar daarna trad er regelmatig verslapping in de concentratie op bij de thuisclub, waardoor Dordrecht twee keer alleen voor Nordin Bakker kwam. Eén keer redde hij en spits Agrafiotis miste terwijl de hoek kon uitkiezen.

Aan de overkant kon Nick Doodeman niet afdrukken uit een formidabele dieptepass van Alex Plat. Vervolgens maakte Samuele Mulattieri zijn derde en vierde goal in Volendamse dienst. Twee keer ter hoogte van de tweede paal, met het hoofd, uit voorzetten van Ibrahim el Kadiri en Murkin.

Meteen na rust liet Dordt zien dat het (nog) niet gebroken was en moest Bakker met de voet redden. ‘Serieus, boys’, vroeg hij voor en na rust meerdere malen hoorbaar aan zijn medespelers – ook bij de 4-1 vijf minuten na de pauze – als ze hem verdedigend weer eens in de steek lieten. Nadat Martijn Kaars vergeefs om een penalty vroeg en Brian Plat na een prachtige aanval alleen voor de keeper kwam en daar tegenop schoot, was het een wonder dat Richie Musaba halverwege de tweede helft in twee instanties – zelfs met een leeg doel – de 4-2 niet op het scorebord kreeg. Wéér riep Bakker dezelfde woorden.

Daarna was de scherpte terug bij Volendam, aanvallend en verdedigend. En volgde de ene na de andere kans of mogelijkheid. Uiteindelijk bediende Maloney met een strakke lage voorzet Murkin voor 5-1, bereidde Murkin zelf de 6-1 (wippertje over de keeper) van Kaars voor en had Maloney een paar onnavolgbare acties voorafgaand aan de wonderschone 7-1 van James, die daarmee wél zijn eerste goal scoorde. ,,Heel veel spelers scoren, dus wat dat betreft gaat het goed. Uiteindelijk gaat het om het team, maar een aanvaller zoals ik wil ook graag die barrière slechten en dan kunnen er daarna meer goals volgen”, glimlachte de van het Engelse Portsmouth gehuurde Leon Maloney (19) na afloop. Zijn tijd komt nog.

FC Volendam: Nordin Bakker; Mohamed Betti (52' Jari Vlak), Brian Plat, Marco Tol, Derry John Murkin; Boy Deul (75' Samir Ben Sallam), Alex Plat, Francesco Antonucci; Nick Doodeman (75' Dean James), Samuele Mulattieri (61' Leon Maloney), Ibrahim El Kadiri (46' Martijn Kaars).

FC Dordrecht: Anthony Swolfs; Ozgür Aktas (46' Julius Bliek), Nikki Baggerman (46' Kürsad Sürmeli), Kevin Jansen (46' Mathis Suray), Nikolas Agrafiotis, Matthew Bondswell, Dehninio Muringen (75' Bradley Vliet), Richie Musaba (86' Veron Parkes), Kevin Vermeulen, Gianni dos Santos, Robin Polley.