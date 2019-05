Spel- en sportief vermaak met de Sportinstuiven

Door de Sport-Koepel worden in deze meivakantie weer sportinstuiven georganiseerd voor de kinderen van de basisscholen. Maandag en dinsdag waren er Sportinstuiven in de Opperdam van 10.00 tot 16.00 uur. De zaal was weer vol met spel- en sportattributen geplaatst waarmee de jeugd zich kon vermaken.

Stagelopers/sters van de Sport-Koepel hielden toezicht. Er was weer veel animo voor. Op maandag om 10.30 uur waren er al zo’n 75 jongens en meiden naar de hal gekomen waar ze lekker konden bewegen. In de loop van de ochtend en ’s middags kwamen er steeds meer kinderen naar de hal.



In de kantine was een stand ingericht met een assortiment kinderboeken, die door Bibliotheek Waterland was ingericht. Op donderdag 2 mei van 10.00-15.00 uur kan men terecht in het MFA te Oosthuizen voor de Sportinstuif. Donderdag 2 en vrijdag 3 mei van 10.00 tot 15.00 uur zijn er eveneens in sporthal Het Bolwerck te Edam Sportinstuiven.