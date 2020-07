Spelen in De Speelderij voor leerlingen van de Spinmolen

Nog een paar dagen en de grote vakantie gaat weer beginnen voor de basisscholen. In de laatste schoolweek van het lesjaar worden door alle scholen leuke activiteiten ondernomen. Het begin van de laatste schoolweek ging maandag voor enkele groepen van de Spinmolen ’s morgens van start met een bezoek aan speeltuin De Speelderij.

Hoewel er veel wind stond en er af en toe een buitje was, vermaakten de jongens en meisjes zich volop met de speelattributen. Ruim een uur was het hossen, wippen, klimmen, glijden en draaien geblazen voor de jeugd, terwijl de juffen toezicht hielden.

Sportief speel- en sportvermaak was er dus in De Speelderij, die deze ochtend druk bezet was. Hopelijk werkt het weer mee de komende dagen, zodat de laatste schoolweek voor de zomervakantie ook met buitenactiviteiten afgesloten kan worden.