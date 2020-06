Spelenderwijs taal ontdekken in de Bibliotheek Volendam

Vroeg beginnen met voorlezen loont! Daarom laat de Bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan baby’s en peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs taal te ontdekken. Op zaterdag 4 juli van 10.15 – 11.15 uur start er weer een reeks Peuterparty’s in de Bibliotheek Volendam.

Net als voorgelezen worden is het beleven van een verhaal goed voor de taalontwikkeling. Martine Zwarthoed (van de VoorleesExpress) leest eerst een mooi verhaal voor en daarna gaan de kinderen spelenderwijs taal ontdekken.

Dat kan door muziek luisteren of zelf muziek maken. Een kort verhaaltje of voorlezen met het vertelkastje. Naar een versje luisteren en beweegspelletjes doen.

Gratis aanmelden kan via www.bibliotheekwaterland.nl/kaartverkoop.