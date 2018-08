Spellen- en sportcircuit op het Waterdamkamp

Dinsdag ging het Waterdamkamp van start voor 217 kinderen. Na de kennismaking met de begeleiding en de verdeling van de tenten was er een sport- en spellencircuit op zwembad De Waterdam.

Door begeleiders van Avontuurlijk Volendam werd een actief en spannend programma voor de kinderen opgezet. Ze bouwden grote katapulten en verder was er boogschieten op het veld. Door Jeroen Schilder en Kevin Sijmonsbergen van Gezondheidscentrum Plato was een sportcircuit uitgezet. Verschillende oefeningen werden gedaan in een estafette. Verder touwtrekken Flip the Bottle en Yathzee. Van Plato waren ook present de trainers Quinn Schilder, Colin Vlak en Quinn Vlak. Fanatiek werd door de kinderen aan sport gedaan.