Spoor van graffitispuiter ‘Whosa’

Er is een spoor van “kunstwerken” die door ene ‘Whosa’ zijn gemaakt. De graffititekeningen zijn op muren, penhokjes, deuren, enz. gespoten. Ook op de muur van de oude Blokwhere-school zijn met rode verf de naam Whosa-logo’s te zien.

Nu is dit niet erg, want deze school wordt gesloopt. Het is een ander verhaal elders op de Blokgouw en het middengebied. In de W. Tholenstraat is een kledingcontainer van het Leger des Heils beklad met de graffiti, de muur en deuren van DEEN Supermarkt in De Stient zijn aan de achterkant bij het magazijn beklad met de verfspuit.

Dit is ook het geval bij sportcentrum BodyResults aan de D. Poschlaan, waar de muur en nooduitgang met het lelijke “Whosa-logo” bespoten zijn. De “graffitikunstenaar” heeft ook op de Boezelgracht en op het Dukaton zijn ‘handtekening’ achtergelaten.