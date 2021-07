Christine Mansour start internationaal Beachhandbal team

‘Sporten met zand tussen je tenen’

Na het enorme succes van beachvolleybal ontstonden de afgelopen jaren steeds meer beach-varianten van populaire sporten. Naast footvolley, beachvoetbal en beachtennis is nu ook het beachhandbal wereldwijd in opmars. Als het aan Christine Mansour ligt, kan een handbaldorp als Volendam eigenlijk niet achterblijven in deze bijzondere nieuwe trend. De 28-jarige sportfanaat uit Amerika maakte deel uit van een internationaal uitwisselingsprogramma met HV Kras Volendam en is nu vastberaden om Volendam internationaal op de kaart te zetten met een nieuw beachhandbal damesteam.

Door Leonie Veerman





Het is nieuw, het is zomers, het is gezellig, sociaal en gezond. Beachhandbal is volgens Christine de leukste sport die er is. En als breed onderlegde topsporter heeft Christine genoeg referentiemateriaal. ,,Al van jongs af aan stimuleerden mijn ouders me om alle sporten uit te proberen die ik leuk vond. Als kind verloor ik uiteindelijk mijn hart aan basketbal en dat ben ik sindsdien intensief blijven spelen, maar toen ons gezin later naar de kust van Florida verhuisde, ontdekte ik ook beach sports. Sindsdien weet ik dat er voor mij niets mooier is dan sporten met zand tussen je tenen.”

Mede door haar basketbaltalent won Christine een beurs aan de prestigieuze universiteit Harvard, waar ze niet alleen speelde voor het college basketbal team, maar daarnaast met succes ook maar liefst drie studies afrondde: Spaans, Psychologie en Economie.

,,Ik heb daar echt een ongelofelijk mooie tijd gehad”, zegt Christine. ,,Wat me nog het meest is bijgebleven van Harvard zijn de mensen. Je trekt op met heel veel mensen van over de hele wereld. Dat internationale karakter heeft mij enorm geïnspireerd. Enerzijds hebben alle nieuwe contacten die ik maakte ervoor gezorgd dat ik graag wilde reizen en meer van de wereld wilde ontdekken. Anderzijds heeft dit ook mijn liefde voor fotografie en ’storytelling’ aangewakkerd.”

Naast haar studies begon de ondernemende Christine als journalist en fotograaf te werken voor ‘The Harvard Crimson’, de studentenkrant van Harvard. ,,Ik ontdekte al snel dat je als journalist of fotograaf vaak veel gemakkelijker in aanraking komt met mensen waar je normaal gesproken nooit mee in contact zou komen. Ik genoot ervan om de verhalen van mensen in beeld te brengen, en ben mezelf vervolgens verder gaan ontwikkelen in video producties en uiteindelijk heb ik mijn eigen video marketing bedrijf opgericht: CM Narrative.”

‘Bij beachhandbal

telt een doelpunt

bijvoorbeeld dubbel

als je de bal in de

lucht vangt en nog

voordat je landt in

het doel geworpen hebt’

Pas toen Christine na Harvard naar San Diego (California) verhuisde begon ze zich vol overgave met beachhandbal bezig te houden. ,,Eenmaal op het zonnige strand van San Diego was ik meteen verkocht aan beachhandbal”, lacht Christine. ,,Beachhandbal combineert het relaxte en sociale aspect van beachsporten met de strategie en behendigheid van handbal, maar is bovendien een unieke sport omdat er ook een zekere esthetische verantwoordelijkheid bij komt kijken. Bij beachhandbal telt een doelpunt bijvoorbeeld dubbel als je de bal in de lucht vangt en nog voordat je landt in het doel geworpen hebt. Ook ontvang je dubbele punten als je bij het scoren een soort pirouette sprong maakt van 360 graden. Dit maakt beachhandbal ook nog eens erg mooi om naar te kijken."

Als oud-basketbalster ontwikkelde Christine zich razendsnel als beachhandbalster en binnen de kortste keren speelde ze met Team USA op beachhandbalvelden door heel Noord-Amerika. Nadat ze de Noord-Amerikaanse kampioenschappen won, kon ze vorig jaar met Team USA meedoen aan de wereldkampioenschappen in Italië, maar het coronavirus gooide helaas roet in het eten.

,,Op dat moment werd ik benaderd door Mark Ortega”, zegt Christine. ,,Hij was destijds de coach van het damesteam van HV Kras Volendam en zocht naar een internationaal talent om aan zijn team toe te voegen. Omdat Mark ook uit Amerika komt en mij kende uit de beachhandbal wereld, had hij blijkbaar zijn zinnen op mij gezet.” En hoewel Christine nog nooit eerder van Volendam gehoord had, was dit een kans die ze voor geen goud wilde laten schieten. ,,Ik keek er direct naar uit om mezelf verder te ontwikkelen op het gebied van handbal, en tegelijkertijd ook meer van de wereld te ontdekken.”

Christine keek haar ogen uit toen ze in Volendam aankwam. ,,Ik werd meteen verliefd op de dijk en de oude kom met al die mooie huisjes, en ik was ook blij en opgelucht dat iedereen erg aardig tegen me was. Ik verwonderde me over de bijzondere, joviale en vaak humoristische omgangsvormen in dit dorp. Daar kon ik echt van genieten. De taalkloof maakte het voor mij wel moeilijk en ondanks dat iedereen echt hun best deed om me erbij te betrekken, was het voor mij in het begin best lastig te acclimatiseren aan deze nieuwe sociale omgeving.”

Ook de overgang van beachhandbal naar zaalhandbal bleek lastiger dan Christine aanvankelijk had voorzien. ,,Beachhandbal en zaalhandbal zijn echt twee totaal verschillende sporten”, legt Christine uit. ,,Niet alleen vanwege de andere ondergrond, maar ook de spelregels, strategieën en de techniek die je erbij nodig hebt liggen erg ver uit elkaar. Ik moest dus echt van nul af aan beginnen om het zaalhandbal onder de knie te krijgen en al snel bleek dit voor mij niet haalbaar op eredivisieniveau.”

‘Ik heb me soms

ontzettend eenzaam

gevoeld. Gelukkig had

ik ontzettend lieve

mensen om me heen’

Christine geeft toe dat ze het bij vlagen erg moeilijk heeft gehad. ,,Ik heb me soms ontzettend eenzaam gevoeld, en het was natuurlijk een enorme teleurstelling dat het me niet lukte om de handbalsport eigen te maken. Gelukkig had ik ontzettend lieve mensen om me heen. Voordat ik mijn huidige appartement in Amsterdam-Oost betrok, woonde ik bij Candy Mühren en later ook bij haar familie Vincent Gruwèl en Roos en Nico van Eijck in huis., Daar heb ik me ontzettend welkom en gesteund gevoeld. Ook ben ik via via aan een paar mooie zakelijke opdrachten gekomen, zo heb ik met mijn bedrijf CM Narrative onder andere bedrijfsvideo’s voor Succes Schoonmaak, Smit Elektra, Lockmaster, en HV KRAS Volendam mogen maken.”

Ondanks de teleurstellingen die Christine te verwerken kreeg zat ze niet bij de pakken neer. Ze zag kansen, en met haar ondernemende instelling nam ze gelijk het initiatief om deze in actie om te zetten. Christine: ,,Aanvankelijk was het mijn doel om in Volendam meer te leren over zaalhandbal, en om die kennis uiteindelijk weer terug te brengen naar Amerika, maar al snel werd ik me ervan bewust dat mijn echte passie toch bij beachhandbal ligt. Aangezien dit in Volendam nog een totaal onbekende sport is, besloot ik dat ik meer kon betekenen als ik mijn tijd hier zou gebruiken om hier mijn kennis van, en liefde voor beachhandbal over te brengen.”

Toen Christine haar nieuwe voornemens deelde met de club, begon de bal te rollen. ,,Er waren meteen wat dames die er wel oren naar hadden om beachhandbal te leren spelen en de nieuwe coach van het damesteam van HV Kras Volendam, Serge ter Horst, bleek toevallig ook al ruime ervaring in de beachhandbalwereld te hebben. Hij bood zich gelijk aan om eventueel ook een nieuw beachhandbal damesteam te gaan coachen.”

Christines ambities beperkten zich echter niet tot de grenzen van de vereniging. Geïnspireerd op haar ervaringen als student en videomarketeer kwam ze op het idee om een samenwerking aan te gaan die zowel grenzen als sportdisciplines overstijgt. Ze startte een internationaal dames beachhandbalteam waarin de kennis en ervaring van Amerikaanse beachhandbalsters gecombineerd wordt met Nederlandse beachhandbalsters uit het nationale team en Volendamse zaalhandbalsters. ,,Ik merkte dat alle speelsters die ik benaderde zeer enthousiast waren, en één van de Amerikaanse teamleden, Missy Browne, blijft zelfs voor twee hele maanden in Nederland om met ons nieuwe team mee te spelen. Dat is natuurlijk fantastisch.”

Christine: ,,Voordat ik het wist, was dit idee werkelijkheid geworden. Ik heb de tenues ontworpen, het trainings- en wedstrijdschema opgezet, de registraties voor toernooien geregeld, ik beheer het budget, heb de komst van de Amerikaanse speelsters geregeld, waarvoor ik speciale vrijstellingsbrieven nodig had, daarnaast heb ik het onderdak voor deze teamleden geregeld en een complete marketingstrategie opgezet voor het team. Het was best een hoop werk, maar ik ben erg blij met alle hulp en ondersteuning die ik vanuit HV Kras Volendam krijg.”

Inmiddels is ons team compleet, met spelers uit California, Atlanta, Colorado en Volendam. Onze eigen beachhandballen en tenues zijn reeds binnen, en met de Volendamse dames zijn we al gestart met trainen op een beachhandbalveld in Amsterdam-Noord. Over enkele weken zullen alle Amerikaanse speelsters in Nederland arriveren en het team versterken.”

‘Ik denk zelfs

dat we kans maken

om binnen enkele

jaren al Europees

kampioen te worden’

,,Het is onwerkelijk, maar alles lijkt op zijn plek te vallen”, vervolgt Christine. ,,Beachhandbal is een echte seizoenssport . De toernooien worden uitsluitend in de zomermaanden gespeeld, en omdat de meeste Amerikaanse speelsters sinds de komst van het coronavirus grotendeels vanuit huis werken, waren zij in staat om afspraken te maken met hun werkgevers om tijdens het beachhandbal seizoen vanuit Nederland te werken.”

,,Het is een nieuwe sport”, zegt Christine, ,,maar de afgelopen jaren is beachhandbal echt in een stroomversnelling terecht gekomen. In de kustgebieden van Amerika groeit beachhandball nog altijd in populariteit en inmiddels zie je op steeds meer plekken in Europa ook meer teams ontstaan, waarvan er steeds meer deelnemen aan het Europees Beachhandbal toernooi. Het is een van de snelst groeiende sporten ter wereld en ik geloof echt dat beachhandbal erg groot kan worden.”

Als handbaldorp bij uitstek kan Volendam daarbij volgens Christine niet achterblijven. ,,Dit is het moment om op deze rijdende trein te springen, en door de zaalhandbal ervaring en expertise uit Volendam te combineren met de beachhandbal-ervaring van onze diverse Amerikaanse speelsters ben ik er van overtuigd dat we het heel erg ver kunnen schoppen met dit nieuwe damesteam.

Ik denk zelfs dat we kans maken om binnen enkele jaren al Europees kampioen te worden”, besluit Christine. ,,Door onze bijzondere internationale samenwerking ligt de energie en motivatie bij de speelsters op dit moment erg hoog, en zo ontstaat de magie die je nodig hebt om wonderen te verrichten in sport.”

,,Volgende maand reizen we samen af naar Portugal voor onze eerste Europese wedstrijd. Het gaat erg snel allemaal, maar het voelt ook bijzonder goed. Ik heb er ontzettend veel zin in en ben vooral erg benieuwd wat de toekomst ons zal brengen. Niet alleen met ons nieuwe damesteam binnen dit Europese kampioenschap, maar ook op langere termijn wat betreft de beachhandbalsport in het algemeen.”

Onderzoek beachhandbal en beach sportvelden

HV KRAS/Volendam kijkt altijd vooruit ,,en ondanks de moeilijke coronaperiode waarbij wij moesten sluiten, zijn wij toch optimistisch blijven kijken naar de toekomst”, laat de vereniging in een reactie weten. ,,Niet alleen voor de achterban maar ook de gemeenschap. Een van de projecten waar het bestuur momenteel mee bezig is, is het onderzoeken of beachhandbal aan ons sportaanbod toegevoegd kan worden. Het idee werd door de Technische Commissie en een groep enthousiaste leden, die graag de Beachhandbal sport in Volendam willen zien, geopperd. Zij zien deze nieuwe handbal vorm als mogelijke nieuwe toevoeging naast het bestaande aanbod van veldhandbal, zaalhandbal, walking handbal en speedhandbal.

Ons onderzoek startte vanuit de verwachting dat beachhandbal kracht en gezondheid op verschillende niveaus zal bevorderen. Niet alleen is zand een veilige en gezonde ondergrond voor het menselijk lichaam om op te sporten maar geeft het onze leden ook toegang tot een nieuwe sport.

Beachhandbal is op dit moment een van de snelst groeiende sporten in Europa en behoort tot een focus sport van de International Handball Federation (IHF). Daarnaast is het een potentiële Olympische sport na 2028.

Samen met de gemeente zijn wij actief aan het onderzoeken naar mogelijkheden voor het creëren van beach sportvelden in Volendam. Wij denken namelijk dat de komst van beach sportvelden de gemeenschap kan voortstuwen naar een completer aanbod van sporten een uiteindelijk een win-win situatie kan gaan creëren.

Natuurlijk zijn we ook trots dat KRAS/Volendam een officieel damesteam heeft gevormd onder de leiding van Christine Mansour. Ook met de leden die spelen in la Grosso’s, dat vol zit met HV KRAS/Volendammers, zijn we in gesprek om de samenwerking verder te versterken.”

Sponsoren gezocht!

Christine en HV Kras Volendam zoeken nog sponsoren om de kosten van het Europees kampioenschap beachhandbal te dekken.

Wil jouw bedrijf het nieuwe internationale beachhandbalteam steunen? Neem dan contact op met Joost Ooms: 0622774652