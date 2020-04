Sportkoepel-medewerkers spreken jongeren ook nu aan

Wie vorige week in Edam-Volendam over straat liep, zag hier en daar nog groepjes mensen – vooral jongeren – samen. Dat leverde de nodige maatschappelijke discussies op, ook op sociale media. ,,Per dag lijkt het gelukkig beter te gaan”, aldus Giel Oudejans van de Sportkoepel. ,,Na de aanscherping van de maatregelen vanuit de overheid wordt de ernst van de situatie wat meer ingezien. Waar vorige week nog voetbaltoernooien met meer dan veertig jongeren werden gespeeld, kiezen ze er nu eerder voor om bijvoorbeeld hard te lopen, te skeeleren of hun voetbalpassing te trainen. Zo zijn ze toch actief bezig, maar kunnen ze zich gemakkelijk aan de 1,5 meter afstand-regel houden.” Verschillende mensen van de Sportkoepel trekken er dagelijks in onze gemeente op uit om contact te leggen met jongeren, die zich ondanks de waarschuwingen en de dreiging van hoge boetes nog steeds in groepen bevinden. De reacties op hun vragen lopen flink uiteen.

Door Kevin Mooijer

In de week na de activering van de eerste maatregelen tegen het coronavirus heerste in sommige straten van Volendam de sfeer dat het virus daar geen schade zou kunnen aanrichten. Mensen leken het idee te hebben dat COVID-19 zich bij het opmerken van onze dorpsgrenzen teleurgesteld terug zou trekken. Inmiddels is dit op de meeste plaatsen wel anders. ,,Als je door de gemeente fietst, merk je dat het rustiger is op straat”, aldus consulent jongerenwerk Leroy Teunis. ,,Mensen nemen het besmettelijke virus serieus. Er wordt buiten veel gesport, maar de beoefende sporten zijn vooral hardlopen en skeeleren. Daarnaast zie je voetbaltalenten hooghouden, alleen of met elkaar op een afstandje, maar een heuse wedstrijd tussen twee volwaardige teams zie je niet meer. Ook de jeugd heeft de ernst van de situatie door.”

‘Ook de jeugd

heeft de ernst

van de situatie

inmiddels door’