Sprankelende eerste helft goed voor ruime winst

De zaterdag 1 had aan één helft genoeg om AZSV puntloos terug te sturen naar Aalten. Volendam speelde perfect positiespel. Zo was Azeddine Sout een plaag voor zijn tegenstander en hij stelde Pieter Kroon in staat de eerste treffer te scoren.

Even later was het Sout die een perfecte vrije trap afleverde, welke aanvoerder Stan Veerman met het hoofd in de verre hoek verlengde. Jeffrey Veerman maakte bij een rebound de 3-0, maar een misverstand in de verdediging zorgde voor een onverwachte tegentreffer. Toch vergrootte Volendam vóór rust de marge door Jens Kras, op een voorzet van weer Sout.



Kort na rust werd het 4-2 en Volendam was de controle volledig kwijt. Uiteindelijk scoorde Jens Kras na een goede actie van Erik Tol de 5-2.