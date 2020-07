Spring- en glijvermaak met verjaardagsfeestje

Zaterdag was Amber Steur, die woont in de Wijnand Nieuwenkampstraat, jarig. Dus werd er een feestje gevierd met de kinderen uit de buurt. Op het grote grasveld achterom was een opblaasbaar spring- en glijtoestel geplaatst, waarop de kinderen zich volop konden vermaken.

Het weer werkte ook goed mee want de zon scheen volop. Tussen het glijden en hossen door konden we dit zomerse plaatje van de jongens en meisjes schieten. In de komende weken, met name in de derde week van de bouwvak, zullen er her en der in Volendam weer de bekende buurtfeesten worden gehouden, als afsluiting van de vakantie.

Ongetwijfeld zullen er dan weer vele glij-, spring-, hos- en waterspellen gehuurd worden.