Springplank (groep 5) en Petrus A (6) schoolvoetbalkampioen

Donderdag was in Opperdam het schoolzaalvoetbalkampioenschap. Bij groep 5 werd de Springplank kampioen en er was een eervolle tweede plaats voor de Spinmolen, 3. ‘t Kofschip en 4. Nicolaasschool. Beste speler: Daan Duin en beste keeper: Chris Sier.

Bij groep 6 was de Petrusschool A heer en meester.

Zij wonnen de finale van de Blokwhere met 5-0. Op de 3e plaats eindigde de Sint Jozefschool en op 4 de Petrusschool B. Beste speler was hier Roy Hoogland en keeper Job Schilder. Door Jack Bont (Drum) en Cees Veerman (Buif) werden de bekers uitgereikt. Er was tijdens de wedstrijden opvallend veel publiek in de sporthal op de tribunes om de jongens aan te moedigen.