Staalconstructie nieuw pand Klaas Puul wordt opgebouwd

Na het sloop-, grond- en funderingswerk is vorige week begonnen met de opbouw van de staalconstructie van het nieuwe pand van Vis- en Garnalengroothandel Klaas Puul aan de Hyacintenstraat. Er komt een geheel nieuw bedrijfspand van 5.504 m2.

Op 29 juni was de start van de bouw en werd door de kleinkinderen van Evert Puul de eerste steen gelegd. De bouw van dit gigantische pand loopt prima op schema en van de omvang krijgt men nu een beetje een indruk. Het nieuwe hoofdkantoor komt aan de fabriek vast.

De bouwer is Dijkham Bouw en de architect Bessels A&J. Onderaannemers zijn Pieter Butter, E.T.B. Sombroek en Bart de Graaf. Als in 2018 Klaas Puul 50 jaar bestaat, wordt ‘t nieuwe pand in gebruik genomen.