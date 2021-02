Staalconstructie van het Gymsportcentrum

Door de vorstperiode lag het werk aan het Gymsportcentrum langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan een week stil. Door vorstverlet is de opbouw van de staalconstructie van het gebouw tijdelijk stopgezet.

Met behulp van een grote hijskraan van Mick Kraanverhuur is al een groot deel van de staalconstructie opgebouwd. Deze is vakkundig vervaardigd door Siem Steur Staalconstructies. Het hoogste punt van het nieuwe Gymsportcentrum is zo al van veraf te zien.

Nu de vorst achter de rug is zijn de vakmensen van Mercuur Bouw weer verder gegaan met het realiseren van deze sportvoorziening. In november is de eerste paal geslagen en de planning is dat in oktober 2021 het Gymsportcentrum opgeleverd kan worden. Het futuristische ontwerp van het gebouw is van de hand van Kuiper Steur Architecten BNA.