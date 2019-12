Stalen dakspanten van 4 ton voor de nieuwe DIRK

In de nacht van 28 juli 2016 werd de Dirk van den Broek supermarkt in de Hyacintenstraat totaal door brand verwoest. Aan de Julianaweg is sinds 2,5 jaar de tijdelijke supermarkt gevestigd. Enkele maanden geleden is Van den Hogen Bouwbedrijven begonnen met de bouw van een nieuwe supermarkt voor Dirk van den Broek aan de Hyacintenstraat.

Voor deze vakmensen is het eigenlijk een ‘thuiswedstrijd’ want het kantoor en de werkplaats van Van den Hogen ligt ernaast in de Papaverstraat. Naar een ontwerp van TBEZA Architecten wordt de nieuwe supermarkt gerealiseerd.

De bouw is inmiddels op het hoogste punt beland. Woensdag werd begonnen met het hijsen van de zeven stalen dakspanten, die elk 4 ton wegen. Met een grote hijskraan van Holland Staal werden de 20 meter lange dakspanten op hun plaats gehesen.