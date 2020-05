Stalen frames voor traphuis in Schagen

Enkele weken geleden stonden op het parkeerterrein aan de Parallelweg grote stalen frames. “Waar zijn deze nu voor?” werd meerdere keren aan de Nivo-verslaggever gevraagd. Deze staalconstructies waren hier tijdelijk geplaatst door Siem Steur Staalconstructies.

Ze zijn naar een bouwlocatie vervoerd in Schagen. Daar werden de vier frames op elkaar gestapeld tot een traphuis. Ook wordt er een liftschacht ingezet, plus nog een liftschacht in een ander deel van het gebouw. Verder zijn nog twee spiltrappen van 4 verdiepingen door Siem Steur Staalconstructies opgebouwd voor dit project.

Tevens hebben de staalwerkers 38 balkons inclusief hekwerken geleverd en ca 200 m1 galerijhek en 50 galerijkolommen. Dit alles werd prefab in het bedrijf aan de Parallelweg gefabriceerd en later in Schagen opgebouwd.