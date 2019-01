Start nieuwe formule van DA Drogisterij Gerro & Esther

Woensdag was er een ‘heropening’ van Parfumeriehuis en Drogisterij Gerro & Esther in De Stient. Deze dag was er de opening van de nieuwe formulenaam DA. Er is vanwege de nieuwe formule tot en met zaterdag een klantenactie met 25% korting op het gehele assortiment. Bij besteding van 25 euro krijgen de klanten een rijkelijk met presentjes gevulde DA Goody Bag mee.

Van woensdag t/m zaterdag is er in de zaak een specialiste van Sisley aanwezig en op zaterdag een Collistar-specialiste. Voor “Gerro & Esther” bij de entree staan banners van DA en Mooi Parfumerie opgesteld terwijl binnen de winkel vol hangt met DA-slingers “Onze nieuwe look”. Vanaf 2001 is Gerro & Esther gevestigd in De Stient. Nu zijn ze ook DA-drogisterij geworden, zodat men hier tevens terecht kan voor alle DA-aanbiedingen die op de tv-reclames worden aangekondigd.