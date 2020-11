Jan Mühren sloeg advies ‘je moet niet in de muziek gaan’ in de wind

Stiekem in een bandje werd carrière van ruim vijftig jaar

Wilde haren, gouden jaren

Al op jonge leeftijd had Jan Mühren met extreme druk te maken. Hij was immers het jongere broertje van twee voetbaltalenten van het zuiverste water. Daarom werd door zijn vader al vroeg besloten dat ook Jan topsporter zou worden. ,,Ik had één probleem, ik kon niet zo goed voetballen als mijn broers”, lacht de sympathieke zanger. ,,In de muziek, dat was geen optie, zo vond mijn vader. ‘Dat is niks’, zei hij als ik erover begon. Mijn eerste bandfoto was zelfs zo in scène gezet, dat het lijkt alsof ik toevallig aan het kijken was bij een repetitie. En dat terwijl ik de frontman was.” Inmiddels is Jan Mühren al ruim vijftig jaar actief in de muziek. ,,En weet je wat het leukste is van dat alles? Dat mijn vader uiteindelijk mijn grootste fan werd…”

Door Kevin Mooijer

Jan was twaalf lentes jong toen hij door een klasgenootje uitgenodigd werd om bij een bandrepetitie te komen kijken. ,,Het bandje heette The Adevens – een anagram van het Neveda wolwinkeltje in de Van Baarstraat – en de repetities vonden plaats in een achterkamer van die winkel. De zanger van de band was Pius Schilder, die later zou uitgroeien tot de ogen en oren van de Nivo.” Die bewuste avond was Pius wat laat voor de repetitie. ,,Iemand vroeg ‘kan jij niet zingen?’. Ik had nog nooit gezongen, dus ik zei ‘nee, ik denk het niet.’ Toch kreeg ik een tekst en een ijzeren microfoon in mijn handen geduwd.” Jan lacht: ,,Ik stond gelijk onder stroom, want die microfoon was natuurlijk niet geaard. Enfin, Without Your Love van the Cats werd ingezet en ik begon maar te zingen. Ik was enorm verlegen, maar ik had de indruk dat het wel lekker ging.”