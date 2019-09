Stigter Kaaspecialiteiten bestaat 25 jaar

De meeste trouwe marktgangers zullen hem wel kennen: Peter Stigter die als jong ventje, net van school, op zijn 19e jaar zijn eigen kaasbedrijf bedrijf is gestart. Na een tijd kwamen er plekken vrij op de markt in Volendam, waar hij nu 25 jaar op de zaterdagmarkt staat.

In weer en wind, zon en sneeuw, Peter is er altijd, met of zonder kraam. Zijn slogan luid dan ook; “wij zijn diehards!” Ook door de kaas heeft hij zijn vrouw Wilma ontmoet waarmee hij 14 jaar geleden een V.O.F. is gestart en zij zijn de trotse ouders van twee kaasboertjes in de dop.

En nu bestaat Stigter Kaasspecialiteiten alweer 25 jaar. Dit feit vierde Peter op de zaterdagmarkt van 14 september door mooie tassen uit te delen aan alle klanten.