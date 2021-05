Beleggingscolumn

Stijgende beurzen, wat moet je doen?

De afgelopen maanden zijn aandelenbeurzen sterk gestegen. Reden voor de stijging is het optimisme over het economisch herstel. Bij een dergelijke stijging op de beurzen zien we vaak hetzelfde patroon ontstaan: bestaande beleggers hebben de neiging om hun beleggingen (tijdelijk) te verkopen en nieuwe beleggers stellen hun instapmoment uit. Achteraf blijkt dit echter vaak de verkeerde beslissing te zijn. In deze column leg ik uit waarom.

Gevoel in plaats van verstand

Na een sterke stijging op de beurzen bekruipt veel mensen het gevoel dat ze iets moeten doen. Ingrijpen of actie ondernemen. Dat gevoel wordt veroorzaakt door verliesaversie. Dit psychologische effect zorgt ervoor dat mensen een zeer sterke afkeur hebben voor verlies. Bij beleggen zorgt het voor emotionele beslissingen die vaker slecht dan goed uitpakken. Vooral na een sterke stijging op de beurzen treedt dit effect op. Mensen durven niet meer in te stappen of verkopen al hun beleggingen uit angst voor een koersdaling.

Rendement behaal je op lange termijn

Bij beleggen is een lange beleggingshorizon belangrijk. Juist beleggers die zo lang mogelijk belegd blijven en niet uitstappen, behalen uiteindelijk het hoogste rendement. Zij profiteren namelijk van het feit dat de meeste aandelen op lange termijn stijgen. Wie zich dus niet laat afleiden door kortetermijnbewegingen en goed gespreid belegt, ziet uiteindelijk de grootste waardestijging in zijn portefeuille.

Uitstappen werkt zelden

Uit emotie verkopen beleggers soms (een deel van) hun beleggingen als beurzen sterk zijn gestegen. Uit het verleden blijkt echter dat dit zelden werkt. Beurzen kunnen maanden of zelfs jaren achterelkaar stijgen. Daarnaast zorgt uitstappen ook voor een nieuw probleem: wanneer stap je weer in? Als de beurs toch niet daalt, loopt je in de tussentijd veel rendement mis en durven de meeste mensen helemaal niet meer in te stappen. En als de daling toch komt, wachten veel beleggers weer tot de rust is teruggekeerd. Dan is het meestal veel te laat en staan de koersen weer hoger dan het punt waarop je was uitgestapt.

Het succesvol timen van de markt is een illusie. Ook professionele beleggers lukt dit niet. Wie dit inziet en beseft dat beurzen op lange termijn altijd nog een stijgende lijn hebben laten zien, blijft rustig zitten en wordt uiteindelijk die winnende langetermijnbelegger.

Is instappen nu dan wel verstandig?

Niemand weet wat het hoogtepunt is op de beurs of wanneer een koersdaling aanstaande is. Omdat je je als nieuwe belegger moet focussen op de lange termijn, is het instapmoment helemaal niet zo relevant. Het is veel belangrijker om zo vroeg mogelijk te starten met beleggen. Je beleggingshorizon is dan lang genoeg om te profiteren van de stijging van aandelenkoersen op de lange termijn. Overweeg je om te starten met beleggen, neem dan gerust eens contact met ons op. We beantwoorden vrijblijvend al jouw vragen over beleggen of bespreken het in een persoonlijk gesprek. Kijk op www.axento.nl voor meer informatie.

