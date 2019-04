Stoep wordt hier geregeld stuk gereden

De familie Cor Bond woont op de hoek Edammerweg/Meerstraat. Om de tuin wordt nu een muurtje gemetseld. Vorige week stond hier een landmeter om de juiste stand van het metselwerk te kunnen bepalen. Een vrachtwagen kwam de bocht omrijden en de landmeter werd omver gereden.

De schade kon op het bedrijf verhaald worden. Ook worden er geregeld tegels en stenen uit het pad gereden door verschillende soorten auto’s die hier de smalle bocht nemen. Beklag werd gedaan bij de gemeente, want men was bang dat het metselwerk ook omver gereden zou worden. Daarom zijn door de gemeente enkele rood/witte paaltjes op de stoep geplaatst. Ook enkele keien zijn van deze linten voorzien om de automobilisten erop te wijzen even uit te kijken.