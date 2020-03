Straatwerk deel Blokgouw 7 wordt helemaal vernieuwd

Het onderhoud en bestraatwerk in Edam-Volendam wordt de komende 4 jaar uitgevoerd door aannemingsbedrijf KWS uit Amsterdam. De eerste grote klus die door dit grond- en stratenmakersbedrijf uitgevoerd wordt in onze gemeente is een deel van Blokgouw 7, namelijk de straten Barkentijn, Botter en Logger.