Stuk asfalt hersteld in de Saturnusstraat

Woensdagmorgen stond er in de Saturnusstraat een hele rits met (vracht)wagens om herstelwerk uit te voeren aan een deel van het asfalt wegdek. Hier zaten scheuren en kuilen in over een lengte van zo’n 10 meter.

Na het wegschrapen van de oude laag werd er een nieuwe toplaag op aangebracht die met walsen glad werd gerold. In enkele uren was het werk afgerond. De stoep ernaast was ook beschadigd.

Deze werd onder handen genomen door de stratenmakers van Marco van der Gracht. Het betegelen van de stoep werd vrijdag nog vóór het weekend afgerond. Het autoverkeer kan hier nu dus weer zonder ‘hobbeldebobbel’ over de drukke doorgaande weg rijden.