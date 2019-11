Bedrijf in Beeld

Subito Services BV biedt vaklieden de helpende hand

Subito Services is al jaren een gevestigde naam in Purmerend en omstreken. De activiteiten waar het bedrijf zich voornamelijk op richt is gereedschapsbeheer en keuringen. ,,We keuren zowel op locatie als in onze eigen werkplaats. We beschikken over een mobiele werkplaats waarin we gereedschap kunnen keuren en kleine reparaties kunnen uitvoeren. Ideaal voor bedrijven met veel gereedschap. En zoals onze naam al doet vermoeden lossen we problemen subiet op!” licht bedrijfsleider Erik Tol toe.

Door Kevin Mooijer

Keuren

Subito Services is VCA en ISO 9001 gecertificeerd en niet alleen bevoegd om elektrisch gereedschap te keuren (NEN3140), maar neemt ook de keuring van rolsteigers, ladders, trappen en valbeveiliging volgens de daarvoor geldende NEN normen voor haar rekening. ,,Wat we vooral belangrijk vinden is dat de opdrachtgever geen hinder ondervindt van het proces. We doen dus ons uiterste best om gereedschap en andere materialen die gekeurd dienen te worden zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen aan de gebruiker.” Mocht de opdrachtgever ervoor kiezen om het gereedschap bij Subito Services in de werkplaats te laten keuren, dan kan men daar in de meeste gevallen op wachten. ,,Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid om het gereedschap op te komen halen om het vervolgens in onze werkplaats te keuren, waarna we alles weer netjes terugbrengen. Dankzij onze hands-on mentaliteit en met hulp van ons wagenpark is alles mogelijk. Ieder gekeurd item geven we een unieke code waarmee het geregistreerd wordt in onze online tool www.gereedschapbeheer.nl. De eigenaar van het gereedschap wordt via deze online tool op de hoogte gehouden van de opvolgende keuringsdata.” Vaak krijgt het Subito Services team de vraag of ze ook bijvoorbeeld hijskettingen, brandblussers of EHBO-middelen keuren. ,,Ook hiermee kunnen we de klant ontzorgen en werken we samen met toonaangevende partners die bovenstaande disciplines beheersen, deze samenwerking verloopt prima.”

Het stroomlijnen van bedrijfsprocessen

Dankzij onder meer een breed inzetbaar wagenpark en de aanwezige kennis kunnen we ook onze opdrachtgevers logistiek ondersteunen. Zowel Erik Tol als Peter Beth, eigenaar van de Subito Groep, hebben een operationele achtergrond. ,,We hebben veel ervaring op de werkvloer, waardoor we de kennis hebben bedrijven en organisaties te adviseren op gebied van logistieke processen. We komen in onze branche natuurlijk veel bij bedrijven over de vloer. Vaak zien we dan bepaalde werkwijzen die beter of efficiënter kunnen, dan kunnen we het niet nalaten om dat bij een opdrachtgever aan te geven en een alternatief aan te dragen. Of het nu gaat om de inrichting van het magazijn, het regelen van transport of het beheren van voorraad.”

Subito Services hecht veel waarde aan de arbeid van vakkrachten. ,,Het is zonde dat de vakkracht en de opdrachtgever tijd kwijt zijn aan het van en naar de werklocatie transporteren van materiaal en gereedschap. Wij kunnen bedrijven ontzorgen door alle materialen op de juiste plek te leveren. Zo is de vakkracht in de gelegenheid te doen waar hij goed in is en ondervinden hij/zij en de opdrachtgever geen hinder van bepaalde processen.”

Subito Services heeft het laatste jaar mooie stappen gemaakt. ,,We groeien gestaag door. Dat komt vooral omdat we niet graag nee verkopen. Onze ambitie is om nog verder te groeien, maar dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de kwaliteit die men van ons gewend is. Ons motto blijft: “Doen waar je goed in bent”.

Ga voor meer informatie naar www.subitoservices.nl

of bel 0299 223 310.