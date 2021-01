Succes door MT1000 uitgeroepen tot Nr. 1 schoonmaakbedrijf van Nederland

Vlak voor het einde van dit jaar heeft Succes Schoonmaak een zeer eervolle prijs behaald. Door het magazine MT1000 is ‘Succes’ uitgeroepen tot beste schoonmaakbedrijf van Nederland. Het is voor Jan Kes en Frank Schoute, die sinds ruim een jaar leiding geven aan Succes Schoonmaak, een mooie bevestiging dat de koers die zij nu varen, de juiste is.





MT/Sprout vraagt jaarlijks duizenden zakelijke beslissers met welke dienstverleners ze graag zaken doen. De bedrijven worden beoordeeld op klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering en een Net Promoter Score (NPS). Dit resulteerde in een 1e plaats in de categorie schoonmaakdienstverlening.

‘De simpelste dingen

zo goed mogelijk doen’

Vorig jaar zijn de 2 hoofdlocaties van Succes Schoonmaak (Weesp en Volendam) weer samengevoegd naar één ‘toekomstproof’ kantoor in Volendam, dat na een grondige verbouwing in december 2019 geopend werd. Jan Kes en Frank Schoute geven leiding aan de hele organisatie. Zij vertellen: “We zijn met nieuwe kernwaarden aan de slag gegaan, waarin we de medewerkers op 1 hebben gezet. De koers werd uitgezet voor 2020, maar toen kwam corona ertussen. Dat betekende aan de ene kant een flinke afschaling van onze diensten, en aan de andere kant 24/7 mensen moeten regelen. Zo verzorgen wij het schoonmaakonderhoud bij het Boven IJ ziekenhuis, en moesten we voor de RAVU 24/7 paraat staan voor het schoonmaken van ambulances na een ‘corona-rit’. Dat zorgt voor een hectische tijd en druk op de organisatie. Met z’n allen hebben we de schouders eronder gezet en dit (vooralsnog) tot een goed einde gebracht. Ondertussen zijn we ook een professionaliseringsslag aan het maken op het gebied van digitalisering en automatisering. We willen nog meer op data gaan sturen en procesmatiger werken.

Zoals gezegd staan onze medewerkers voorop. Onlangs zijn we vrijwel bij iedereen op de werkvloer langs geweest. Zo kom je aan de weet wat er leeft, wat ze nodig hebben, en ze komen zelf met de beste ideeën aan. We hebben ruim 400 medewerkers in dienst. De wisselwerking maakt er zo een echt familiebedrijf van. Succes is geen standaard schoonmaakbedrijf, maar alle medewerkers zijn een onderdeel van het team. We hebben een sterk middenkader gecreëerd, dat zelfstandig de klussen oppakt. Er heerst een goede werksfeer. Er is in ons bedrijf een goede mix van oud en jong. Er zijn nieuwe mensen, die nieuwe input in de organisatie brengen. Op elk vlak hebben we de juiste mensen op de juiste plekken. Dit uiteraard gepaard met simpelweg hard werken en je stinkende best doen. De simpelste dingen zo goed mogelijk doen, was al de basis van Succes en daar borduren we op voort. In dit coronajaar hebben we financiële en operationele tegenwind gehad, dus we zijn blij dat we het jaar met deze prijs kunnen afsluiten. Dat hadden we ook graag willen vieren. Als de Corona-perikelen achter de rug zijn, zullen we dat zeker uitbundig met de hele organisatie gaan vieren”.

Jan Kes en Frank Schoute bij de spiegel met het logo van Succes Schoonmaak in het kantoor aan de Mgr. C. Veermanlaan.