Sully’s Baby & Kids viert 10-jarig bestaan

Afgelopen weekend was het feest bij Sully’s Baby & Kids aan de Julianaweg 82-84. Het is alweer 10 jaar geleden dat Jenny en Lidia Buijs gestart zijn met hun kledingzaak. Eerst aan de Edammerweg en sinds enkele jaren in het grote pand aan de Julianaweg, waarin het grote assortiment met baby- en kinderkleding nog beter tot haar recht komt.

Zaterdag en zondag was er 10% korting op de hele collectie. Zaterdag was Clown Peppino present in de zaak en hij deelde aan de kinderen vele ballonnen uit. Tevens werden door de bekende goochelaar talloze trucs gedaan om de kinderen en ouders te vermaken. Zondagmiddag was Sully’s ook geopend. Vanwege het 10-jarig bestaan werden er 10 cadeaubonnen verloot van 50 euro en een aantal kledingstukken verloot van 10 verschillende merken.