Super geslaagde Koningsnach Frisdisco in PX

In Pop- en Cultuurhuis PX vond vrijdagavond de Koningsnach Frisdisco plaats. Op de avond voor Koningsdag waren zo’n 150 tieners, veelal in het oranje gekleed naar de zaal gekomen. Het werd een super geslaagde feestavond voor de jongens en meiden.

De vrijwilligers van PX hadden de zaal feestelijk aangekleed en door de DJ’s werden topplaten gedraaid. De jeugd ging uit haar dak tijdens deze meer dan geslaagde Koningsnach Frisdisco. De Frisdisco’s blijken in een grote behoefte te voorzien.



Dat was vrijdag weer volop merkbaar. Om 19.00 uur stond een lange rij tieners voor de deur te wachten. De volgende Frisdisco is op vrijdag 17 mei in PX en het thema is dan “Rollerdisco”. Noteer de datum in uw agenda.