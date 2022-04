Supporter in kleedkamer FC Volendam

Direct na de wedstrijd FC Volendam-TOP Oss werden de spelers en staf onaangenaam verrast door een van de vooraanstaande supporters van de club. De aanhanger – volledig onder invloed – had al staan schreeuwen richting de spelers toen die van het veld gingen, om vervolgens zijn gram te halen in de catacomben.

Ondanks beveiliging wist hij binnen te komen, om vervolgens schreeuwend de kleedkamer in te stormen. ,,Dit kan niet. Daar helpen ze ons niet mee”, zei Wim Jonk. ,,Iedereen zat er doorheen in de kleedkamer. We hebben nog drie thuiswedstrijden en daarin hebben we juist die extra steun nodig.”