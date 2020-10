’t Kofschip nam afscheid van Johan Bond

Vrijdag om 08.30 uur werd door leerlingen en ouders een lange erehaag gevormd in de Franekerlaan en op het schoolplein van ’t Kofschip. Door de coronaperikelen moest het afscheid van directeur Johan Bond een tijdje uitgesteld worden. Nu kon het dan toch gebeuren.

Vanaf 2013 tot het vorige schooljaar was Johan Bond directeur van deze basisschool. De kinderen stonden met Friese vlaggetjes te zwaaien, want Johan en zijn vrouw Ina zijn sinds kort een Bed and Breakfast begonnen in Friesland.

Met een antieke auto werden zij naar ’t Kofschip in de Broeckgouw gereden waar in de met slingers versierde aula een feestprogramma plaatsvond. In een zetel zat Johan Bond op het podium en hij liet het feestgedruis maar over zich heenkomen.