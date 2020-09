’t Nest na verhuizing dubbel zo groot

In de afgelopen maanden zijn de twee overbodige lokalen van het Don Bosco College in de Opperdam verbouwd tot een nieuwe locatie voor de Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam ’t Nest en een dependance van de Prinsenstichting. Deze lokalen stonden al ruim een jaar leeg.

Omdat de bestaande clubruimte van VVGV ’t Nest in de Foksiastraat bij de bibliotheek moest verhuizen, is lange tijd gezocht naar een geschikte nieuwe locatie. De gemeente en voltallige raad zijn op zoek gegaan naar een mooie nieuwe ruimte en die is gevonden aan de Heideweg.

Het enige voordeel van de coronacrisis was dat de verbouwing eerder van start kon gaan door de vakmensen van Mercuur Bouw. De grondige verbouwing is nu afgerond en de verhuizing van ’t Nest is in volle gang. Binnenkort hoopt men de activiteiten weer te kunnen opstarten.