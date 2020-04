Tamoil verkooppunt Bottertjes in Edam

Er is in Edam een nieuw verkooppunt voor de Bottertjes-kadobonnen gekomen. Jorritsma Sieraden heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Dit is tankstation Tamoil aan het Klein Westerbuiten 9 geworden.

Hier kan men 7 dagen per week terecht voor de Bottertjes in Edam. In Volendam is dit Uitgeverij NIVO in de Burg. van Baarstraat 42.