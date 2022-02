‘We behandelen patiënten zoals we zelf ook graag behandeld willen worden’

Tandartspraktijk Top Dental: zorgzaam, persoonlijk en empathisch

Tandartspraktijk Top Dental werd in 2013 gevestigd door Stephanie Haagedoorn. Inmiddels is de kliniek niet meer weg te denken uit Volendam. De aanmeldingen van nieuwe patiënten bleven binnenstromen. Volgens Stephanie een simpel gevolg van de persoonlijke touch en uitgebreide aandacht die ze iedereen die plaatsneemt in haar behandelstoel biedt. ,,Ik heb het grote voordeel dat ik de praktijk niet als ‘werkplek’ zie”, lacht de tandarts. ,,Ik krijg levensenergie van patiënten pijnvrij en blij maken.”

De huiselijke uitstraling van de moderne solopraktijk op Het Top is geliefd bij de patiënten. ,,Veel patiënten hebben onze praktijk gevonden”, begint Stephanie. ,,En tot die groep behoren ook veel angstpatiënten. Wij zijn gespecialiseerd in het zorgvuldig begeleiden van patiënten tijdens de behandeling. Van begin tot eind, werken we rustig, samen met de patiënt naar een prachtig resultaat. Het is bijzonder om te zien dat patiënten die eerst nauwelijks een stap over de drempel durfden te zetten, nu de meest uitgebreide behandelingstrajecten ingaan om hun gebit mooier te krijgen.”

Vanwege de goede resultaten is Top Dental blijven groeien. ,,Ons team was gewend om in shifts te werken”, zegt Stephanie. ,,We planden de roosters om onze ene behandelstoel, maar al gauw merkte ik dat we ondersteunend personeel nodig hadden om alle patiënten de juiste aandacht te kunnen bieden.” Als resultaat is het pand van Tandartspraktijk Top Dental op de schop gegaan. ,,We hebben flink uitgebreid, waardoor we nu beschikking hebben over meerdere behandelkamers. Nog steeds die moderne en huiselijke sfeer met persoonlijke touch, maar dan in een ander jasje.” De verbouwing vereiste heel wat planwerk. ,,De bouwwerkzaamheden zijn drie maanden onafgebroken doorgegaan, maar de patiëntbehandeling is maar anderhalve week stilgelegd. Inmiddels genieten zowel de patiënten als het Top Dental-team van het schitterende eindresultaat.”

Top Dental is niet alleen een gerenommeerde praktijk, maar staat tevens te kennen als opleidingsinstituut. ,,Door mijn enthousiasme voor het vak, vind ik het heel leuk om toekomstige collega’s te begeleiden. Ik neem ze mee in het traject om een goede, kritische en zorgzame assistente of tandarts te worden. Wij bieden de student een leerzaam avontuur omdat we diverse behandelingen binnen alle facetten van de tandheelkunde in onze praktijk uitvoeren.”

‘Ik ben mijn

team heel dankbaar.

Zij zorgen iedere

dag weer dat de

patiënten zich op

hun gemak voelen’

,,Ik ben altijd graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en ben daarom in de gelegenheid de behandelingen bij patiënten naar een hoger niveau te tillen. En om daarbij te helpen beschikt onze praktijk natuurlijk over de nieuwste materialen, apparatuur en technieken.” Die werkwijze zorgt dat Stephanie en haar team altijd kritisch en gemotiveerd blijven. ,,Ik ben mijn team heel dankbaar. Zij zorgen iedere dag weer dat de patiënten zich op hun gemak voelen bij Top Dental.”

Bij Top Dental kunnen patiënten onder meer terecht voor reguliere gebitscontroles, mondhygiënebehandelingen, vullingen, wortelkanaalbehandelingen, porseleinen voorzieningen (inlays/onlays/kronen/ultradunne facings), implantaten, onzichtbare beugelbehandelingen, bleekbehandelingen, knarsplaten en nog veel meer. ,,We doen alles met de focus op de persoonlijke wensen van de patiënt en uiteraard met gezondheid vooropgesteld. Vanaf de uitgebreide intake, proberen we de oorzaak van problemen te achterhalen door ook in te gaan op voeding en leefstijl in combinatie met het gebit. Dat maakt het voorkomen van gebitsproblemen in de toekomst eenvoudig.” Het team van Top Dental staat bekend om de zorgzame werkwijze. ,,We behandelen patiënten zoals we zelf ook graag behandeld zouden worden: persoonlijk, met aandacht en empathie. Bovendien lichten we patiënten altijd goed in over het traject en het financiële plaatje. We geven een compleet inzicht en proberen verschillende keuzes bij de patiënt neer te leggen. Samen zoeken we naar de perfecte oplossing.”

Wilt u ook patiënt worden bij Top Dental? Inschrijven kan eenvoudig via www.topdental.nl. Wij plannen graag een intake met u in!

Tandartspraktijk Top Dental

Het Top 2, 1132 BD Volendam

Tel: 0299-396148

Mail: info@topdental.nl