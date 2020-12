Tegelstrook langs parkeervakken

Vorige week waren stratenmakers van Hennephof & Jonk aan het werk in de Tulpenstraat. Langs de parkeervakken, die aan de overkant van de drie rijtjes woningen liggen, werd een strook tegels bestraat.

Hiervoor werd een stuk van het grasveld naast de sloot opgeofferd. Automobilisten die parkeren in de Tulpenstraat kunnen nu in dit natte jaargetijde ‘droog’ uitstappen, zodat er geen prut aan de schoenen meer komt.

Het aanleggen van de tegelstrook over een lengte van tientallen meters nam een dag in beslag. Zo is aan de wens van de omwonenden gehoor gegeven.