Tenten bouwen op het Middengebied

De jeugd op het Middengebied is in de schoolvakanties al enkele jaren bezig met het bouwen van tenten. En hierbij zijn pallets een gewild onderdeel om de bouwsel in elkaar te zetten. Ook tijdens de laatste Pinkstervakantie heeft een vriendenploeg een mooie tent gebouwd op een speelveldje.

Het wordt soms oogluikend toegestaan, maar als de vakantie voorbij is worden de houten bouwsels weer door de gemeentemensen verwijderd. De jongens hadden er in ieder geval veel lol aan om hun eigen tent te bouwen. Het is tevens een teken dat er een behoefte bestaat bij de jeugd aan een bouwspeelplaats.

Dat is al sinds mensenheugenis want de jongens willen nu eenmaal graag timmeren, zagen, palen slaan, knutselen en bouwen. En de Volendammers zijn nu eenmaal een bouwlustig volkje, dat zit van jongs af aan in de genen.