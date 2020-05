Terras van IJssalon Honing gesloten

Het zijn vreemde tijden door de Corona-crisis. Ook voor IJssalon Honingh aan de Hoogedijk te Katwoude, zijn er beperkte maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Voor het eerst is het terras van de ijssalon, dat 88 jaar bestaat, afgesloten.

De ijssalon is nog wel geopend, maar alleen voor de verkoop van ijs om mee naar huis te nemen. Voor Jenny Tol-Honingh, is het toch wel een aparte gewaarwording. Op Bevrijdingsdag 5 mei viert zij haar 88-ste verjaardag en in dat jaar (1932) begon haar vader Willem Honingh met de ijssalon, die een begrip werd in Volendam.

Vanwege de 1,5-meter afstand regel mogen de bezoekers niet op het terras zitten.