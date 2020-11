‘Hopen dat aantal besmettingen niet verder oploopt’

Terug in heftigheid pandemie

Voor de meeste mensen blijven cijfers over ziekenhuisopnames abstracte gegevens. Voor de Volendamse huisarts in opleiding Eddy Buijs is dat anders. In zijn werkpraktijk in het Purmerendse Dijklander Ziekenhuis ziet hij dagelijks nieuwe coronapatiënten arriveren. Sommigen van hen moeten worden opgenomen. Het zijn vaak mensen die moeite hebben met ademhalen. Op dit moment is de situatie op zijn werkplek nog beheersbaar. Al dreigt wel afschaling van de reguliere zorg als het aantal corona-opnames verder toeneemt. Afgelopen voorjaar vertelde hij in de Nivo over de eerste coronagolf, nu over de actuele toestand in het ziekenhuis.

Door Laurens Tol





Hoe is de situatie in het Dijklander Ziekenhuis op dit moment?

,,Ik werk nu op de Spoedeisende Hulp. In het voorjaar werkte ik op de ‘corona-units’ en de PAAZ. Het halve ziekenhuis was toen afgeschaald. Er waren grote units waar in totaal zo’n twintig mensen konden liggen. Nu is dat anders. De overheid wil dat de gewone zorg zo veel mogelijk doorgaat, waar ook verpleegkundigen voor nodig zijn. Aan deze mensen is regelmatig een tekort en je kunt ze maar op een plek inzetten. Inmiddels worden er wel steeds meer corona-units geopend. Waar ik werk komen mensen binnen die zijn doorverwezen door de huisarts of die een ambulance hebben gebeld omdat het thuis niet meer ging. Bij de Spoedeisende Hulp bepalen we of zij al dan niet moeten worden opgenomen. Inderdaad zagen we daar de laatste tijd veel Volendammers. Vandaar dat de longarts vroeg: ‘Hoe kunnen we hier iets aan doen?’. Het klopte dat van de patiënten die opgenomen werden het grootste deel Volendammer was. Dat is zorgelijk.”

Wat als er bij jullie te weinig plek is voor nieuwe patiënten?

,,Wij hebben maar ruimte voor een bepaald aantal mensen. Iedereen die extra wordt opgenomen, plaatsen we uit. Dat kan naar Hoorn zijn, of vaak naar andere delen van het land. Wij hebben ook een IC met vier plaatsen. Deze is eigenlijk niet voor coronapatiënten, die gaan naar Hoorn. Als iemand die op de normale afdeling ligt meer zuurstof nodig heeft dan wij daar kunnen bieden, moet hij of zij naar de Intensive Care. Om te stabiliseren kan zo’n patiënt wel eerst terecht bij onze IC. Daarna maken we de keuze of diegene naar Hoorn, of naar een ander ziekenhuis wordt gereden. Het werkt makkelijker als we mensen met corona gescheiden houden van andere patiënten. Als coronapatiënten bij elkaar liggen, kun je het speciale pak aanhouden. Dat hoef je dan niet steeds aan en uit te doen. Helaas zagen we de afgelopen dagen dat door plaatsgebrek in de omgeving onze IC ook regelmatig vol lag.”

Gaan de corona-opnames nooit ten koste van de reguliere zorg?

,,We proberen deze zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik ken de percentages niet over wat er wel of niet doorgaat. De afgelopen weken hadden we wel steeds te kort bedden. Soms weet je al van tevoren dat als er nog iemand met corona binnenkomt, we deze persoon moeten uitplaatsen. Om dit makkelijker te maken, is er een helikopterlandingsplek gemaakt op het parkeerterrein. Daarmee kunnen patiënten eventueel worden overgevlogen naar Duitsland. Soms leidt het tekort aan ziekenhuisbedden tot lastige situaties. Zoals ik al zei, zijn er soms ook geen verpleegkundigen te krijgen. Op mijn afdeling hebben we er af en toe maar twee. Als wij niet meer patiënten kunnen aannemen, zeggen we dit tegen huisartsen die ons bellen. We hebben dan een zogenoemde ‘presentatiestop’. Ambulances kunnen dan ook tijdelijk niet meer naar Purmerend rijden. Soms is er bijna nergens in de wijde omgeving plek. Huisartsen zitten dan een halfuur tot een uur rond te bellen of hun patiënten ergens terecht kunnen. Echt een gedoe moet dat zijn.”

In hoeverre is er al een dreiging dat er ooit ‘nee’ moet worden verkocht?

,,Dat willen we natuurlijk niet. ‘Nee’ verkopen en een patiënt thuislaten, kan niet. Die moet ergens heen. Daarom is er een coördinatiecentrum dat de patiënten verspreidt. Dit zoekt dan een plek voor diegene. Zoiets kan ertoe leiden dat een patiënt alleen in bijvoorbeeld Almelo terechtkan. De familie van zo’n persoon kan daar soms moeite mee hebben. Dat is wel te begrijpen, alleen is het soms niet anders.”

Maken jullie je zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen?

,,We hebben nu soms al moeite om patiënten een plek te geven. Dus als het aantal nog groter wordt, moet de gewone zorg worden afgeschaald. Dat proberen ze zo lang mogelijk uit te stellen, vanwege de grote gevolgen die dit teweegbrengt. Een verschil met de eerste golf is dat het virus nu in het hele land is uitgebroken. Daardoor is het moeilijker om patiënten naar andere Nederlandse regio’s over te brengen. We hopen dus dat het aantal besmettingen niet verder zal oplopen.”

Met wat voor klachten komen de meeste coronapatiënten bij jullie binnen?

,,De meeste mensen zijn erg benauwd. Het is een heftige longontsteking, waardoor men moeilijk kan ademhalen. Vaak gaat het thuis lang goed. Totdat het echt niet meer gaat en ze niks meer kunnen. Twee weken geleden was er nog een man van 50 jaar in het ziekenhuis. Hij was superfit, verbouwde zijn huis en mankeerde nooit wat. Als hij één stap uit bed zette, was hij al bekaf en buiten adem. Die geven we dan extra zuurstof. Daar knapt zo’n man dan al van op. Maar zonder zuurstof kan diegene niet naar huis. Dat is best indrukwekkend. De patiënt zit dan tegenover je en dan denk je: dit valt wel mee. Als je dan kijkt naar de zuurstofwaarden in het bloed, dan zou iemand echt superbenauwd moeten zijn. Soms zijn mensen dus veel zieker dan ze zelf in de gaten hebben.”

Hoe keek jij er afgelopen zomer naar toen sommige mensen nalatiger werden in het naleven van de coronamaatregelen?

,,Ik was een keer op een feestje waar men in het begin nog wel afstand hield. Naarmate er meer gedronken werd, kwam iedereen steeds dichter bij elkaar. Dat vond ik erg ongemakkelijk en toen ben ik ook weggegaan. Je weet dat het virus niet weg is. Als het ergens verspreid wordt, is het op zulke plekken. Voor die mensen die nog jong zijn, valt een besmetting vaak wel mee. Maar bijvoorbeeld hun familieleden kunnen er erg ziek van worden. Dat levert een hoop onzekerheid en angst op. Nu dreigt er weer een lockdown en in Volendam is de situatie best wel erg. Ik denk dan: als we ons nu allemaal een paar weken goed aan de regels houden, even ons best doen, dan kan daarna alles weer open. Als je het allemaal een beetje doet, blijft het virus sluimeren. Dan gaat het allemaal alleen maar langer duren. Dat wil je ook niet.”

Wat is de meest heftige situatie die je tot nu toe meemaakte sinds het uitbreken van de pandemie?

,,Je hebt van die schrijnende dingen. In het voorjaar was er een vrouw met wie het niet goed ging. Daarvan hoorde ik dat de dag erna haar partner, overleden aan corona, zou worden begraven. De situatie verslechterde en we wisten niet of zij wel bij de begrafenis aanwezig kon zijn. Ze zei toen zelf: ‘We hebben het uitgesteld, zodat we samen begraven kunnen worden’. Ik krijg kippenvel als ik aan dit verhaal denk. De ochtend erna overleed ze en even later is ze inderdaad samen met haar man begraven. Hun kinderen verliezen dan hun beide ouders in een week. Dat is echt verschrikkelijk. Hoe ze corona opliepen weet niemand.”

Onlangs werd zorgmedewerkers die te maken hebben met corona wederom een extra mogelijkheid geboden tot psychische hulp. Waarom is dat nodig, denk jij?

,,Wat dat betreft zegt een verhaal als dat van daarnet wel genoeg. Verpleegkundigen hebben nog meer met de patiënten te maken. Als je de hele dag met dit soort dingen omgaat, dan kan dat onder je huid gaan kruipen. Van de week overleden er drie patiënten van een longarts op één dag. Dat is heftig. Uiteindelijk ben je ook maar een mens. Dit zijn situaties die iemand raken. Een arts ziet wel vaker mensen overlijden, maar het is niet zo dat het gaat wennen. Afgelopen zomer belde een psycholoog van het ziekenhuis mij ook op om te vragen hoe het met mij ging, nadat ik op de corona-unit werkte. Dat vond ik supernetjes. Ik vond de sfeer bij ons heel goed en laagdrempelig. Als je ergens mee zat, kon je het bespreken. Dat scheelt natuurlijk wel. Maar er zijn waarschijnlijk ook andere plekken waar het minder is en dan kan een psycholoog zeker wel wat bieden.”

Heb jij vertrouwen in een vaccin als oplossing van de heersende pandemie?

,,Ik hoop dat de vaccins er zo snel mogelijk komen en dat we daarmee met name de ouderen kunnen helpen. Daar doen we het uiteindelijk voor, zodat vooral de ouderen het virus niet kunnen krijgen. Ik heb alle vertrouwen in vaccins. De ziekte pokken is uitgeroeid door vaccinaties. Vaccineren daartegen hoeft niet meer, omdat deze vervelende aandoening weg is. Vaccineren werkt. In Amerika gaan er nu weer kinderen dood aan mazelen, terwijl er gewoon een vaccin is. Waarom zou je het dan niet nemen? Er zit echt geen kwik in en ook geen chip waarmee Bill Gates jou kan achtervolgen. Als ze dat willen, dan doen ze dat wel via je telefoon. Ze zijn het coronavaccin nu op grote groepen mensen aan het testen. Dus het zal straks echt wel veilig zijn.”

Wil jij de lezers nog iets meegeven voor de komende tijd?

,,Probeer je maar zo goed mogelijk aan de regels te houden. Als we even ons best doen, is het sneller voorbij. Zoals ik al eerder zei. Mensen kunnen ook voor andere klachten naar het ziekenhuis blijven komen. Ze hoeven niet te vrezen dat ze er corona zullen oplopen. Wat het virus betreft, ik denk dat veel mensen gewoon niet weten hoe het eruitziet als patiënten er goed ziek van zijn. Het kan niet, maar eigenlijk zouden diegenen die de problemen ontkennen eens een rondje moeten maken door het ziekenhuis. Als je vijftien liter zuurstof nodig hebt, dan gaat het niet goed met je. Krijgen die patiënten dat niet, dan overlijden ze. Natuurlijk gaat iedereen ooit dood, maar het gaat ook om de manier waarop. Het laatste wat je wilt, is dat iemand stikkend overlijdt. Niemand wil dat zien bij zijn vader of moeder. Dat gun je geen mens. Alle mensen die in het ziekenhuis liggen, zijn daar niet voor niks. Die hebben zuurstof nodig. Dus het zou mooi zijn als iedereen de maatregelen in acht neemt. Dan hebben we meer kans dat we deze vervelende periode op een menselijke manier doorkomen.”