Toneelvereniging Ons pogen hervat repetities

Terug op de planken

Oeveropug. De titel van de laatste voorstelling van Ons Pogen heeft het afgelopen jaar een hele nieuwe lading gekregen voor de toneelvereniging. Vanwege de coronamaatregelen hebben zij de geplande voorstellingen inmiddels namelijk maar liefst drie keer moeten verplaatsen. De laatste versoepelingen stemmen de acteurs en actrices echter positief. Na ruim een half jaar kwamen ze vorige week voor het eerst weer bij elkaar om te repeteren.

Door Leonie Veerman





Het decor stond vorig jaar maart al klaar, de kaarten waren al verkocht en na maanden van repeteren hadden de spelers van Ons Pogen hun teksten en rollen volledig onder de knie. Slechts een paar dagen voor de generale repetitie van de voorstelling Oeveropug gooide corona roet in het eten. Al snel werden er nieuwe data voor de voorstelling vastgelegd voor oktober 2020, maar noodgedwongen werd dat later nogmaals doorgeschoven naar maart 2021. Deze week, hopelijk voor de laatste keer, zijn nieuwe data geprikt in november 2021.

‘Omdat we er zo

lang uit zijn

geweest, moeten

we wel weer van

begin af aan

beginnen met repeteren’

,,Dit keer heb ik er vertrouwen in dat het doorgaat”, zegt Gré Hoogland, de schrijfster en regisseuse van de voorstelling. ,,We gaan er samen weer voor, en dat kan gelukkig eindelijk weer sinds de laatste versoepelingen zijn doorgevoerd. Maar.”

Vorige week dinsdag kwam de toneelgroep voor het eerst weer bij elkaar voor een repetitie. En zoals gebruikelijk bij een eerste repetitie bestond deze uit een voorlees sessie. Nog geen theatrale entrees, geen grote gebaren of fysiek uitgespeelde scenes. Alle spelers zaten rustig aan een wijntje, met het script op schoot. Maar zodra zij hun teksten begonnen voor te dragen ontstond er toch iets magisch. Ondanks meer dan een jaar van afwezigheid wisten zij direct weer de juiste intonaties te leggen en emoties op te roepen om zo samen een fantastisch hoorspel te creëren.

In de scene die wordt voorgedragen is de hoofdrolspeelster, een oervolendamse moeder van drie volwassen kinderen, flink aan het bedakken. Terwijl de hele familie is ingesneeuwd in een sneeuwstorm komen al haar kinderen met groot nieuws op relationeel gebied. Nieuws dat de zeer doorsnee moeder van het gezin maar met moeite kan verwerken. Zoals gebruikelijk in de voorstellingen van Ons Pogen komen daarbij een hoop herkenbare en typisch Volendamse uitingen en gedragingen voorbij.

‘Nu we hier weer

zitten is het

gelijk weer net

zo gezellig

als vanouds’

Soms gaat het nog niet helemaal soepel, met name bij de passages die zo grappig zijn dat alle spelers het uitproesten van het lachen. ,,Als we straks op het podium staan moeten we natuurlijk in onze rol blijven, maar gelukkig hebben we nog genoeg tijd om dit onder de knie te krijgen”, zegt Anja Steur.

Regisseur Gré is eigenlijk wel blij met deze ongeplande lachbuien. ,,We hebben de show anderhalf jaar terug natuurlijk al zo’n honderd keer gerepeteerd en ik was vandaag eigenlijk ook best bang dat het als een opgave zou voelen om alle teksten weer opnieuw op te rakelen. Maar ik merk dat het gevoel er nog steeds in zit, en iedereen er weer enorm veel zin in heeft, dat is alleen maar mooi.”

Tijdens een korte pauze vertellen de spelers hoe blij ze zijn dat ze na zo’n lange tijd eindelijk weer eens bij elkaar zijn om te repeteren. ,,Toen ik deze avond in mijn agenda zette kon ik het eerst bijna niet geloven”, zegt Maret Jonk. ,,Het is zó lang geleden, dat dit soort normale bijeenkomsten nu heel bijzonder voelen. Maar nu we hier weer zitten is het gelijk weer net zo gezellig als vanouds.”

Gré hoopt dat we corona nu echt achter ons kunnen laten. ,,Je weet natuurlijk niet wat de toekomst brengt, maar we hebben inmiddels allemaal echt genoeg van alle maatregelen. Voor ons als toneelgroep was het echt geen pretje om zo lang niet te kunnen spelen. Oeveropug was het in ieder geval wel. Soms voelde het net alsof ik het deels zelf over onszelf had afgeroepen door zo’n titel aan de voorstelling te geven. Een ding weet ik zeker, mijn volgende voorstelling heet Feest!”

‘Oeveropug’

De voorstellingen zijn van 4 t/m 7 en 10 t/m 14 november 2021 in De Jozef. Voor de mensen die al een toegangskaart hadden gekocht, blijft deze kaart uiteraard geldig voor de voorstelling in oktober. Na de zomervakantie worden er omruildagen gepland. Deze data worden nog gecommuniceerd via social media en de Nivo.