Joey en Jim: van Bahama’s en Azië naar isolatie en halve marathon op cruiseschip

Terug van leven op zee

Dagdromen van het aan boord stappen van een cruiseschip levert romantische beelden op. Vanuit de bekende tv-series, films, foto’s en de verhalen. Zon, mooie vergezichten, internationale mensen ontmoeten, aan wal bij de leukste stadjes en meest idyllische plekjes. Voor de geboren Volendammers Jim Boom (20) en Joey Bijlsma (21) was het werkelijkheid, althans, vanaf begin februari begonnen zij aan hun tweede stageperiode van vijf maanden. Totdat het coronavirus – bij andere schepen – aan boord kwam en de immense gevaartes vooral ronddobberden op de oceanen, omdat ze bij zowat elke haven werden geweerd. De onzekerheid hield de bemanning maandenlang in de greep en de sfeer sloeg om, vooral omdat crewleden niet meer van boord konden.

Door Eddy Veerman

,,Het leven aan boord, waar je sowieso geen idee het van welke dag het is, is sowieso heel anders dan in de bewoonde wereld”, legt Joey uit. ,,Maar nu leek het alsof ik van Mars terug gevlogen was, toen ik thuiskwam. In de eerste week voelde ik me echt sociaal contact gestoord.” Jim: ,,Ik deed 34 uur over mijn terugreis en het besef dat je thuis bent, dat was er in de eerste week nog niet.”

Nog steeds verkeren collega’s ergens op zee in het ongewis. Jim: ,,Bij ons zaten sommige zeven tot acht maanden aan boord en ze weten nóg niet wanneer ze er af komen.” Joey: ,,Van ons schip weet ik dat er nu weer wat mensen van boord mogen.” Jim: ,,Sommigen zullen behoorlijk depressief aan wal stappen.”

Beide mannen rondden als tieners het Don Bosco College af en meldden zich enkele jaren geleden bij de Maritieme Open Dag. Jim: ,,Mijn opa, van vaders kant, heeft altijd gevaren. Ik wist zelf niet zo goed wat ik wilde en ging naar de Open Dag in IJmuiden en het trok me toen wel. Ik was zelf al wel met bootjes bezig.”