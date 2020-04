The Crown Kids geopend op de Meerzijde

In deze nu niet bepaald ideale tijd met de coronaperikelen, opende vrijdag jl. aan de Meerzijde 32-34 The Crown Kids. De zaak wordt gerund door Romy de Kroon. Hier kan men terecht voor een groot en trendy assortiment kinderkleding, van young born tot 18 maanden.

Toen Romy 18 jaar oud was, ontwierp zij een eigen kinderwagen, die exclusief voor The Crown Kids gemaakt wordt. Omdat de kinderwagen een groot succes was, besloot Romy om de verkoop van babykleding en accessoires erbij te gaan doen, van huis uit in Purmerend.

Ook via facebook en internet vindt de verkoop plaats. Vanwege de groei werd besloten op zoek te gaan naar een groter pand. Op de Meerzijde 32-34 werd dit mooie pand, op een toplocatie, gevonden. Romy de Kroon en haar moeder Patricia konden veel bezoekers op de openingsdag verwelkomen.