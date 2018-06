The Tribute To The Cats Band brengt het publiek in vervoering

Maandag 4 juni trad The Tribute To The Cats Band op in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Hierbij werden velen meegevoerd naar de mooie tijden van weleer op de soundtrack van hun jeugd. Het werd een avond met een lach en een traan. Veel Haags publiek, maar ook uit andere windstreken was men naar Scheveningen gekomen voor een avondje topentertainment. Dit concert maakte deel uit van de reeks 'Sterren aan Zee'. Van iedere verkochte kaart gaat 2,50 naar het KWF.

Tekst en foto: Martin Reitsma

The Cats zijn legendarisch

Vooraf is er in het Circustheater al een uitgelaten stemming. Je kunt merken dat het publiek veel zin heeft in een avondje nostalgie en melancholie op de klanken van de roemrijke band The Cats.

Deze legendarische Volendamse band is dan ook een boegbeeld uit de Nederlandse popmuziek.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was deze band mateloos populair in Nederland, België, Japan, Duitsland, Zwitserland, Suriname, Indonesië en tal van andere landen.

Ze waren dagelijks op vele radiostations te horen en in programma's op televisie te zien met hits zoals 'Times Were When', 'Lea', 'Why', 'Marian', 'Let's dance', 'One Way Wind', 'Where Have I Been Wrong', 'Be my Day' en vele andere grote hits. 'Be My Day' hield het zes weken uit op de eerste plaats, waarmee de single onder meer Waterloo van Abba van de toppositie afhield.

Van de single werden in Nederland 115.000 exemplaren verkocht.In de adult-contemporylijst van de Amerikaanse Billboard werd een 18e plaats behaald.

The Cats besloten om in 1973 naar de VS af te reizen om daar een album op te nemen. De plaat, 'Love In Your Eyes', verscheen begin 1974 en bevatte een mix van pop, country en ballads. De eerste hit van dit album was 'Rock n Roll', dat in januari 1974 een grote hit werd.

Ze brachten indrukwekkende albums uit zoals 'Cats as Cats Can, 'Colour Us Gold, 'Take Me With You', 'Cats Aglow' en 'Signed By The Cats'. Platen die voortreffelijk verkochten en goud en platina haalden. Ook de verzamelalbums scoorden steeds goed. Ze verkochten in hun glorietijd ruim 13 miljoen singles en albums. De muziek van The Cats blijft tijdloos goed! Schrijver dezes had recent diverse gesprekken met oudleden van de band; Arnold Mühren en Piet Veerman en genoot van hun passie voor muziek en de verhalen van hen over hun indrukwekkende muzikale carrière. Er is dan ook een grote hang naar de muziek van deze topgroep.

The Tribute To The Cats Band slaagt erin om de gouden tijden van toen te doen herleven met hun prachtige optreden(s) die een waar eerbetoon zijn aan The Cats.

'Mooie mengeling

van melancholie,

sentiment en romantiek'

Om 20.30 is het zover en volgt er een onafgebroken stroom hits en sterke albumnummers. Het publiek krijgt nauwelijks tijd om op adem te komen, de herkenning en het genoegen zijn groot. Voor een uitverkochte zaal brengt de 'Tribute To The Cats Band' een flink aantal sterke en onvergetelijke songs uit het succesvolle repertoire van de legendarisch Volendamse band 'The Cats', waaronder de vijf nummer 1 hits. De tributeband heeft versterking van topvioliste Judy Schomper die met haar viool een prachtige bijdrage levert aan de toch al zo rijke en volle sound van de band. Ze komt onder luid applaus op in een prachtige rode jurk en excelleert bij veel nummers. Ook haar bandleden doen het goed met maar liefst acht uitstekende instrumentalisten waarvan er vijf dan ook nog goed kunnen zingen.

Liedjes vol weemoed en verlangen

In de zaal geniet niet alleen de grote groep babyboomers, de generatie die in de jaren 60 en 70 de originele Cats nog heeft meegemaakt, hun platen kocht en optredens bezocht, maar ook jongeren die zijn opgegroeid met muziek van deze Volendamse topgroep omdat hun ouders dit vaak nog draaiden. Het repertoire van The Cats is dan ook tijdloos goed. Inmiddels bestaat deze Cats Tribute Band al weer 16 en half jaar vertelt Kees Plat en langer dan de originele band in zijn totaliteit bestond. Harmen Veerman haalt herinneringen op aan zijn broer Cees, het ouderlijk huis aan de Edamse weg en de vele hits die Cees maakte met zijn Cats. Harmen luistert als klein jongetje naar het oefenen van The Cats bij Piet Veerman thuis. Boven het podium hangt een filmdoek waarop allerlei beelden en foto's van The Cats te zien zijn. Een passend en mooi decor bij nummers als 'Lea', 'I Walk Trough The Fields', 'Scarlet Ribbons', 'Why', 'Times Where When', Where Have I Been Wrong'' , 'Freedom Bird' en 'Rock 'n Roll'. Allen songs die voor kippenvel op vele armen zorgen. Popjournalist Jip Golsteijn schreef ooit over de stijl van The Cats dat zij: "… De rhythm-and-blues van The Coasters en The Drifters, zeg maar de Atlantic blues, mengden met Volendammer katholieke koorzang. De gitaarpartijen zijn puik, zowel akoestisch als elektrisch, de gedreven ritmesectie en het toetsenwerk eveneens een genot om te horen. De zangpartijen, soms vier of vijf man sterk, zijn indrukwekkend. Michel de Haan, Harmen Veerman, Kees Plat, Cees Veerman en Larry Koning leveren allen hun vocale aandeel, zowel solo als in de backing vocals. Bij sommige nummers staan ze in een cirkel en volgt een gitaarduel. De percussie van Nico Tol is onnavolgbaar, Jan en Thoom Veerman op respectievelijk drums en toetsen en violiste Judy Schomper completeren de volle sound die zorgvuldig en met kennis wordt gecoördineerd door Jan Schilder.

Ode aan Piet Schilder

Er gaat een golf van ontroering door de zaal als er herinneringen worden opgehaald aan zanger Piet Schilder, die vorig jaar overleed. Piet kende vele successen met zijn Cats Tribute Band. De ode aan hem is dan ook mooi en respectvol. Vaya Con Dios en One Way Wind worden woordelijk meegezongen door de zaal, het nummer werd ook in Duitsland een megahit.

Het optreden is een feest

Zanger Kees Plat vertelt een anekdote over het succes van The Cats in Indonesië. Ze doen er in 1971 een tournee, landen op het vliegveld in Djakarta, er staan 50.000 mensen om hen te verwelkomen. De band is verbaasd en kan niet geloven dat die menigte speciaal voor hen komt. Vervolgens wordt het nummer 'Maribaja' ingezet. 'Let's Dance' 'Be My Day', 'She Was Too Young' en 'Save The Last Dance' zetten de zaal in beweging. Overal staat het publiek op om mee te zingen en te swingen. Het wordt een feestje. Ook de eerste singles worden niet vergeten en de herkenning is dan ook groot bij nummers als 'Jukebox', 'Sure He's A Cat', ' Remember The Good Times' en' Without Your Love'.

Mandy My Dear

Er komen meer anekdotes langs over de Cats. Zo had de band ooit een optreden in thuishonk Volendam. De band is al met voorbereidingen op dit concert bezig, alleen waar blijft gitarist/zanger Jaap Schilder? Hij komt maar niet opdagen. Uiteindelijk blijkt hij een goede reden te hebben: zijn dochter Mandy wordt die avond geboren. Vervolgens zet de band het nummer 'Mandy My Dear' in en oogst applaus. De laatste toegift is met 'The End Of The Show'. Nog eenmaal komt de band volledig op het podium en krijgt een staande ovatie van een dankbaar publiek. Ze ontvangen allen een mooi boeket bloemen uit handen van impresario-producent Pieter v.d. Ploeg. Dit als dank voor een fantastisch optreden dat velen nog lang zal bijblijven.

