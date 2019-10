Theo Leliveld Nederlands Kampioen Garnalenpellen

Afgelopen zaterdag heeft Theo Leliveld meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen in Zandvoort. In Strandpaviljoen Thalassa was dit voor de tiende keer te doen. Theo besloot hieraan deel te nemen.

Er waren 24 deelnemers en zij moesten met drietallen aan de tafels zitten om de garnalen te pellen. Elke ronde duurde 10 minuten en degene die het schoonst en meest gepeld had, ging een ronde verder. Zowel recreanten als professionele garnalenpellers namen eraan deel.

Na 5 rondes bleek dat Theo Leliveld het snelst en schoonst de garnalen pelde. Hij kreeg een glazen plaquette en een grote wisselbeker uitgereikt, die nu op de balie te bewonderen is in Volendammer Vishandel Leliveld in Amsterdam-Noord.