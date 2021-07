Nieuwe aanwinsten gemeentepolitiek gaan door tijdens reces

‘Thuis volop bezig met stukken lezen’

De lokale afdeling van de PvdA heeft in Celina Buis een nieuw burgerraadslid. Zij is moeder van een gezin, woonachtig in Oosthuizen en heeft een sociaal hart. Haar jarenlange ervaring als professional in de zorg neemt ze mee in de gemeentepolitiek. Daar gaat zij niet zonder ambitie in. Na de verkiezingen zou Celina graag in de raad willen plaatsnemen. Zij is niet de enige die onlangs werd beëdigd. Berry Schilder viel deze eer eveneens ten deel en wordt volwaardig lid. Deze functie bekleedde hij al eerder. Al krijgt hij nu met andere onderwerpen te maken.

Celina Buis (40) groeide op in IJmuiden en verhuisde voor de liefde naar Oosthuizen. De keuze voor de PvdA was voor haar een logische. Celina vertelt: ,,Voor verkiezingen vul ik altijd een stemwijzer in. Daarbij kom ik toch altijd uit op de PvdA. Daar stem ik dan ook op en wat dat betreft ben ik dus heel trouw. Op een gegeven moment had ik zoiets: als je er nou iets voor wilt betekenen, dan moet je er lid van worden. Dan moet je er ook voor gaan staan.”

De lokale PvdA-politici waren al snel op de hoogte van Celina’s lidmaatschap. Het duurde daarna niet lang voordat een van hen haar benaderde. ,,Pim Bliek zocht contact en zei: ‘Kom eens langs om te praten’. Hij vroeg zich af of ik misschien iets zou willen betekenen voor de partij in de gemeente. Ik moest er even over nadenken, want ik heb een gezin en dat is een bedrijvig gebeuren natuurlijk. Daarnaast heb ik nog mijn werk in de zorg. Om dan ook nog politiek actief te worden, daar twijfelde ik wel over.”

‘Mijn motto is: ik heb

het nog nooit gedaan,

dus ik denk dat

ik het wel kan’

Celina’s persoonlijke overtuigingen en dingen die ze om zich heen zag gebeuren, gaven de doorslag om als burgerraadslid mee te gaan doen met de lokale PvdA. Al vijfentwintig jaar werkt ze in de zorg. Ze zag die sector veranderen, uitgekleed worden. Met lede ogen keek ze toe. ,,Verzorgingshuizen verdwenen bijvoorbeeld, waardoor sommige ouderen alleen thuis kwamen te zitten. De zorg wordt daar dan wel geleverd, maar er komt wel een stuk eenzaamheid voor in de plaats. Als je dit soort dingen wilt veranderen, dan moet je iets gaan doen. Daarom dacht ik dus: kom maar op.”

Partijgenoten van de inwoner van Oosthuizen gaven meteen aan blij te zijn met haar. ,,Zeker omdat de PvdA graag wil uitbreiden en in aanloop naar de verkiezingen op zoek is naar nieuwe leden en ondersteuning van de fractie. De partij vindt het daarbij fijn dat er iemand uit de voormalige Zeevang is bijgekomen. Buiten Pim Bliek had ze nog geen actieve leden uit dat gebied. Het is mooi om te zien dat de Zeevang langzaam steeds meer vertegenwoordigd wordt. Dat is ook wel nodig, want we zijn één gemeente natuurlijk. Iedereen moet daarin gehoord en gezien worden.”

Zeker in het begin zal het burgerraadslidschap Celina een hoop tijd gaan kosten. Ze is al bezig om zich in te lezen om zo zoveel mogelijk te weten te komen over de lokale politiek. In haar leerproces zullen de ervaren partijleden Pim Bliek en Max Slotboom haar aan de hand meenemen. ,,Het zal moeten groeien. Gelukkig leer ik snel, dus dat scheelt. Misschien maakt dat wel dat je zo’n uitdaging aanpakt. Ik heb er dus alle vertrouwen in.”

Manager

In de zorg bekleedde Celina verschillende functies. Ze begon ‘aan het bed’ en is tegenwoordig leidinggevende. Intussen verlangt ze weer meer naar het werk in de praktijk, het werk met mensen die zorg nodig hebben. ,,Ik heb altijd tussen opleidende, managende en uitvoerende functies gehopt. Als ik aan het managen ben, dan mis ik altijd het uitvoerende. Dat komt, omdat ik ervan hou om met mensen te werken. Juist in de zorg is het gesprek zo belangrijk. Als manager sta je daar toch wat meer vanaf. Ik ben echt ‘onderaan’ begonnen met huizen schoonmaken. Daardoor weet ik nu bij elke stap van de zorg wat er nodig is. Ik wilde alles geleerd hebben.”

Celina is voor samenwerken, voor oplossingen zoeken. Dit in plaats van hindernissen en obstakels opwerpen. In de lokale politiek wil ze deze mentaliteit meenemen. ,,Ik denk dat je samen tot goede compromissen kunt komen. De hardheid mag er daarbij wat mij betreft wel uit. Ik ben hier niet ingestapt om het hobbymatig te doen. Als je het doet dan moet je het goed doen, vind ik. Mijn ambitie is dus wel om volwaardig raadslid te worden. Ik kom op een verkiesbare plek te staan bij de komende verkiezingen. Het is best wel spannend allemaal. Maar mijn motto is: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

Waar Celina nieuw is in de gemeentepolitiek, is Berry Schilder een oude bekende. Vóór de fusie met de gemeente Zeevang was hij al raadslid namens Lijst Kras. Daarna moest hij plaatsmaken voor Wim Rijkenberg, die sinds kort weer wethouder is. Ineens werd hij weer gevraagd om nog ongeveer een halfjaar in de gemeenteraad plaats te nemen.

‘Als je over een

paadje ergens in

Warder gaat praten,

dan moet je wel

weten waar het

over gaat’

Berry: ,,Ik had dit niet verwacht, dit verzoek kwam echt als een verrassing. Het is maar voor een korte periode, dus van echt inspringen is geen sprake. Jan Veerman ging weg uit de raad en ik kwam voor hem in de plaats. Mijn tweede beëdiging was minder spannend dan de eerste. Ik had het al eens meegemaakt en daarom was het nu meer een formaliteit. Omdat ik nog niet beëdigd was, kon ik bij het raadsplein nog niet meepraten. Daardoor zat ik er in de gemeenteraad bij, maar kon ik nog niet actief deelnemen. Ik heb nu vakantie en daarin ben ik thuis al volop bezig met het lezen van stukken, zodat ik helemaal weer op de hoogte kom van wat er allemaal speelt.”

Hij is van plan om een aantal regionale zaken op te pakken. Steeds meer kwesties overstijgen het belang van de gemeente Edam-Volendam. ,,In mijn vorige termijn ging het vooral over zaken die zich alleen in de gemeente afspelen. Intussen blijkt er veel veranderd te zijn. Je hebt steeds meer te maken met de hele omgeving. Met de gezondheidszorg, de jeugdzorg, afvalverwerking, drugsproblematiek en woningbouw. Je moet in toenemende mate kijken naar wat je samen met omliggende gemeentes kunt doen. Doe je dat niet, dan worden dingen voor je beslist zonder dat je meepraat en dat wil je niet. Ik wil mij in dit soort zaken gaan verdiepen.”

Het raadslid van Lijst Kras merkte dat de fusie met Zeevang veel teweeg heeft gebracht voor de lokale politiek. Niet alle kwesties spelen dichtbij huis en daarom is nog meer verdieping nodig. ,,Als je over een paadje ergens in Warder gaat praten, dan moet je wel weten waar het over gaat. Wij hebben als grotere partij de luxe dat raadsleden zich op één of een paar onderwerpen kunnen focussen. Als je kleiner bent, dan is het nauwelijks mogelijk om je overal mee bezig te houden. Buiten mijn raadslidschap werk ik in de automatisering. Wat dat betreft speelt er veel in de gemeente en misschien kan ik helpen om wat dit betreft een en ander vooruit te helpen.”

Berry weet nog niet of hij na deze termijn opnieuw verkozen wil worden in de gemeenteraad. Binnen de partij moet men nog overleggen over de samenstelling van de lijst. Die heeft gevolgen voor hoe groot de kans is dat iemand raadslid wordt. ,,Iedereen moet een plaats krijgen waarmee hij of zij zich goed voelt. Voor mij staat mijn baan voorop en raadslid zijn is toch een pittige taak. Het zou kunnen dat ik dus weer vier jaar in de raad ga zitten, maar daar ben ik nog niet zeker van. In ieder geval zal ik mij de komende tijd volledig voor de lokale politiek gaan inzetten.”