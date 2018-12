Tien nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

Vorige week vond in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te Edam een feestelijke Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon de Bekendmaking van het Nederlanderschap uitreiken aan 7 volwassenen en 3 kinderen van 5 verschillende nationaliteiten. In de foyer was er om 16.00 uur de ontvangst van de naturalisanten met familie en hier werd koffie/thee en koek geserveerd.